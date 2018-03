Hallen-Bezirksmeisterschaften: Gmünd verteidigt den Titel

Essingen (an) – In der Essinger Schönbrunnenhalle sind am vergangenen Wochenende die Bezirksmeisterschaften der Fußballerinnen ausgetragen werden. Die drei Erstplatzierten haben sich dabei zudem für die Spiele auf wfv-Ebene qualifiziert. Normannia Gmünd als Turniersieger, die SGM Ebnat/Waldhausen als Zweitplatzierter und der TSV Ruppertshofen werden den Bezirk Kocher/Rems auf Verbandsebene vertreten.

Ein langer Tag war es für die 14 Frauenmannschaften, die um den Bezirkstitel in der gut besuchten Essinger Halle kämpften. Und trotzdem konnte man bis zum Finale keine Ermüdungserscheinungen erkennen. Gespielt wurde in drei Gruppen mit fünf beziehungsweise vier Mannschaften.

In durchweg sehr engagiert geführten aber fairen Spielen betrieben alle Mannschaften Werbung für den Frauenfußball. Durch das Turnier führten Sarah Frey, Susann Heckmann und Helmut Vogel. Den höchsten Sieg des Tages fuhr dabei der spätere Bezirksmeister in den Gruppenspielen ein und konnte gegen Hohenmemmingen mit 5:0 gewinnen. Der FC Alfdorf und der FC Stern Mögglingen bestritten das erste Viertelfinale.

Nach einem torlosen Spiel musste ein Strafstoßschießen entscheiden, Mögglingen siegte hier knapp mit 3:2. Die Spielgemeinschaft Ebnat/Waldhausen, die in diesem Jahr erstmals eine Frauenmannschaft in die Runde schickte überraschte auch in den K.o.-Spielen und bezwang den TV Steinheim mit 1:0. Ein spielerisches Highlight war das Viertelfinale zwischen Ruppertshofen und Ellenberg, das mit 1:0 für den TSV endete. In der letzten Partie dieser Runde bezwang Normannia Gmünd den FV Sontheim souverän mit 3:0. Beide Halbfinalpartien endeten jeweils mit 1:0, sowohl Ebnat/Waldhausen gegen Mögglingen als auch Normannia gegen Ruppertshofen, einem Spiel auf Augenhöhe, bei dem der FCN am Ende die glücklichere Mannschaft war.

Ruppertshofen sichert sich das Ticket

Im kleinen Finale behielten die spielstarken Frauen aus Ruppertshofen mit 2:1die Oberhand gegenüber Mögglingen und qualifizierte sich damit für die wfv-Runde.

Im Finale kam es schließlich zum Duell des Überraschungsteams aus Ebnat/Waldhausen gegen den Titelverteidiger und Favoriten Normannia Gmünd. Es wurde letztlich allerdings eine einseitige Angelegenheit für die Gmünder. Diese siegten am Ende mit 2:0 und bekamen von Josef Bühler von der AOK Ostwürttemberg, Sarah Frey der Frauenbeauftragten, Helmut Vogel und Jens-Peter Schuller den Pokal und den Meisterwimpel überreicht. Als beste Spielerin des Turniers wurde Daniela Klenk (Normannia Gmünd) gewählt. Zur besten Torhüterin wurde Dorentina Prenigi (FC Ellwangen) von den beteiligten Trainern gekürt.