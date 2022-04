HAKRO Merlins zurück im Kampf um die Playoff-Plätze

Bereits unter der Woche gab es beim Basketball-Bundesligisten HAKRO Merlins Crailsheim Grund zur Freude. Mit Maurice Stuckey und Kapitän Fabian Bleck kehrten beim Heimspiel gegen den SYNTAINICS MBC die letzten beiden Leistungsträger nach ihrer Coronapause auf das Parkett zurück. Am Ende trennten die Zauberer nur drei Zähler zum zehnten Ligaheimsieg in Serie. Am Samstagabend empfing das Team von Headcoach Sebastian Gleim zum 29. Spieltag die MLP Academics aus Heidelberg in der ausverkauften Stierkampfarena. Der Aufsteiger schlägt sich bislang gut in seiner ersten Saison im deutschen Oberhaus, reiste mit zuletzt zwei Siegen in Serie nach Hohenlohe. Für die HAKRO Merlins ging es um nicht weniger als den Anschluss an die Playoff-Plätze. Doch die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und führten zur Pause mit einem knappen 42:34-Vorsprung. Doch in der zweiten Hälfte übernehmen die Hausherren dir Führung und gewannen nach 40 Minuten Spannung mit 87:72. Topscorer der Partie wurde Forward Jaren Lewis mit 30 Punkten.

Neben dem langzeitverletzten TJ Shorts mussten die HAKRO Merlins auch gegen Heidelberg weiter auf Big Man Bogdan Radosavljevic verzichten. Dafür kehrte Jon Axel Gudmundsson, der zuletzt ebenfalls aufgrund einer Zerrung aussetzte, zurück in Crailsheims Kader. Neben Point Guard Mike Caffey schickte Gleim auch Jaren Lewis, Maurice Stuckey, Terrell Harris und Richmond Aririguzoh als Starting Five auf das Parkett. „Wir haben in sowohl in Heidelberg als auch heute eine starke Kulisse erlebt. Das Hinspiel haben wir klar verloren, heute haben wir am Ende verdient gewonnen. Aufgrund unserer aktuellen Situation hatten wir sehr viel Respekt vor Heidelberg. Das hat man am Anfang stark gespürt. Dann hat Aririguzoh – der am Mittwoch ein ganz starkes Spiel gemacht hat – zwei Fouls in 90 Sekunden gemacht, das war wie ein Schock auf der Bank. Dann haben wir gebraucht, um wieder diesen Rhythmus zu finden, diese Überzeugung, diese Stärke. In der zweiten Halbzeit haben wir irgendwann zusammen mit der Halle Feuer gefangen. So wie Martin Romig immer sagt: Die Bude hat gebrannt. Dann sind die Bälle reingefallen, wir haben Heidelberg überholt und konnten dann mental einen draufsetzen. Darum haben wir heute verdient gewonnen. Wenn ich den Sieg bewerte, ist das auf jeden Fall ein TOP 3 Sieg in dieser Saison, weil diese Situation so unangenehm ist für die gesamte Mannschaft, für die Merlins-Familie. Deswegen freuen wir uns heute riesig, erholen uns, trainieren am Montag und fahren mit dem Schwung nach Braunschweig“, erklärte Gleim.

Für HAKRO Merlins stehen bis zum Hauptrundenende Anfang Mai noch acht Ligaspiele auf dem Plan. Weiter geht es an diesem Dienstag (20.30 Uhr) bei den Basketball Löwen Braunschweig. Gegen die Niedersachen waren die Zauberer in der aktuellen Spielzeit bereits doppelt erfolgreich. Neben dem 92:90-Hinspielerfolg gewann man auch das Pokalhalbfinale in Berlin.