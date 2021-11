HAKRO Merlins wollen in Minsk großen Schritt Richtung nächster Runde machen

Zum letzten Gruppenspiel im FIBA Europe Cup treten die HAKRO Merlins Crailsheim die lange Reise Richtung weißrussischer Hauptstadt an, wo das Team von Headcoach Sebastian Gleim an diesem Mittwoch auf Tsmoki Minsk trifft. In der ausgeglichenen Gruppe G stehen alle Mannschaften nach vier Spielen mit einer 2:2-Bilanz punktgleich da, sodass die verbleibenden zwei Duelle maßgeblich über ein Weiterkommen entscheiden. Tipoff in Minsk ist bereits um 17 Uhr deutscher Zeit, das Spiel wird, wie gewohnt, auf dem YouTube-Kanal der FIBA live übertragen.

Kuriose Situation in Gruppe G des FIBA Europe Cups: Nach vier Gruppenspielen sammelten alle vier Teams zwei Siegen und zwei Niederlagen und sind somit punktgleich. Vor den verbleibenden zwei Spielen können sich also alle Mannschaften berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen. So knapp wie es die Tabellensituation vermuten lässt, verliefen auch die einzelnen Begegnungen. In den bisher acht gespielten Duellen endeten alle Spiele mit einer Differenz von maximal zehn Punkten, einzige Ausnahme war der erste Auftritt der Zauberer beim dänischen Serienmeister Bakken Bears (78:91).

Auswärts sind die HAKRO Merlins in ihrer internationalen Premiere noch ungeschlagen, die Spiele in Aarhus und Athen konnten gewonnen werden. Dennoch gehen die Zauberer gewarnt in das Spiel gegen Minsk. Nicht zuletzt, da die Hauptstädter das Hinspiel in Ilshofen für sich entschieden. Dort waren der Point Guard Jason Clark (19 Punkte) sowie der Small Forward Yauheni Beliankou (18) die überragenden Männer der Weißrussen.

Auch am Samstag spielten die beiden Schlüsselspieler groß auf. Mit 19 Punkten und drei Assists beziehungsweise 24 Zählern, acht Rebounds führte das Duo Tsmoki zum ersten Saisonsieg in der VTB Liga. „Wie wir schon beim Hinspiel gesehen haben, ist Minsk eine international erfahrene Mannschaft, die in der VTB League am Wochenende nach Overtime gewonnen hat“, sagt Gleim. „Ich denke, dass wir in Crailsheim zunächst mit zu viel Respekt gespielt haben. Wir müssen uns akklimatisieren und schnellstmöglich zu unserem Spiel finden, um eine Chance auf den Auswärtssieg zu haben“, führt der Trainer weiter aus.

Die VTB Liga ist ein Zusammenschluss von osteuropäischen Teams aus Russland, Estland, Polen, Kasachstan und Weißrussland. Nach sechs Spieltagen steht Minsk am Tabellenende, am Samstag konnten sie jedoch den ersten Saisonsieg einfahren. Mit 93:91 nach Verlängerung bezwangen sie in heimischer Halle BC Kalev/Cramo aus Estland.

Auch die HAKRO Merlins können mit Rückenwind aus dem Ligaaltag in das Europapokalspiel gehen. Die letzten drei easyCredit BBL-Auftritte konnten die Zauberer für sich entscheiden. Am Wochenende sicherten sie sich einen ungefährdeten 70:104-Auswärtserfolg bei den JobStairs Giessen 46ers. Neben dem Crailsheimer Topscorer TJ Shorts präsentierte sich zuletzt auch Jaren Lewis in beachtlicher Form. Der Forward legte beim Overtime Heimsieg gegen Braunschweig 17 Punkte auf, am Samstag in Gießen zeigte er sich mit 20 Punkten, 8/10 Field Goals, vier Rebounds und drei Steals erneut sehr effektiv. Das Spiel wird, wie alle Spiele des Europe Cups, live auf dem YouTube Kanal der FIBA übertragen.