HAKRO Merlins: Viertelfinalgegner steht fest

In der Unipol Arena in Bologna stand am Freitagabend der Showdown um den Gruppensieg im FIBA Europe Cup an. Die HAKRO Merlins Crailsheim sicherten sich bereits am Dienstag das Ticket für das Viertelfinale bei der erstmaligen Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb der Vereinsgeschichte. Bei Unahotels Reggio Emilia, die unter der Woche überraschend deutlich gegen Antwerpen verloren, wollten sich die Crailsheimer belohnen und den ersten Tabellenplatz sichern. In einer ausgeglichenen Begegnung konnte sich zunächst kein Team absetzten. Zum Anfang des letzten Viertels kamen die Hausherren in einen Lauf, den die HAKRO Merlins nicht mehr aufholen konnten. Somit steht fest, dass die Crailsheimer im Viertelfinale auf den niederländischen Vertreter ZZ Leiden (9. März, H, 16. März A) treffen.

Innerhalb zwei Spieltagen änderte sich die Tabellenkonstellation in der Gruppe J im FIBA Europe Cup maßgeblich. Reggio Emilia schien als sicherer Gruppensieger festzustehen, dahinter kämpften Kiew und die HAKRO Merlins um den zweiten Tabellenplatz. Vor der Partie sah die Lage komplett anders aus: die Crailsheimer standen schon vor ihrem letzten Gruppenspiel als Viertelfinalist fest. Die Italiener drohten nach der deutlichen Pleite gegen Antwerpen noch abzurutschen, waren also auf einen Punktgewinn in eigener Halle angewiesen, um sich sicher für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Merlins-Headcoach Sebastian Gleim konnte personell aus dem Vollen schöpfen und schickte zum Sprungball folgende Starting-Lineup auf das Parkett in Bologna: TJ Shorts II, Terrell Harris, Maurice Stuckey, Fabian Bleck und Bogdan Radosavljevic. Letztendlich gewann UNAHOTELS Reggio Emilia mit 79:70 und sicherte sich dadurch den Tabellensieg der Gruppe J. Topscorer der Partie wurde TJ Shorts mit 15 Zählern und 5 Assists.

„Gratulation an Reggio Emilia. Sie haben uns zweimal geschlagen und unser Ziel ist es natürlich, dass keine Mannschaft zweimal gegen uns gewinnt. Sie haben besser und härter gespielt mit mehr Zusammenhalt. Alles in allem waren sie das bessere Team. Wir müssen weitermachen, nach Berlin reisen, wo das nächste BBL Spiel ansteht“, erklärte Gleim.

Bereits am Samstagmittag reisen die HAKRO Merlins nach Berlin, wo am Sonntagabend das Courtside-Live und Spitzenspiel in der Bundesliga mit dem amtierenden Meister ALBA Berlin bevorsteht. Tip-Off ist um 18 Uhr, MagentaSport überträgt ab 17.30 Uhr live. Am Dienstagabend steht dann wieder ein Heimspiel auf dem Plan. Die JobStairs Giessen 46ers kommen in die Arena Hohenlohe. Sprungball ist dann um 20:30 Uhr. Tickets sind unter https://hakro-merlins.reservix.de/events verfügbar.