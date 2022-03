HAKRO Merlins verpflichten US-Spielmacher aus der Ukraine

Bereits am Tag nach seiner Verletzung im FIBA Europe Cup Rückspiel gegen ZZ Leiden war klar, dass die Saison für Crailsheims Topscorer und MVP-Kandidat TJ Shorts II vorerst gelaufen ist. Ein Schock für die Basketballprofis des Bundesligisten HAKRO Merlins Crailsheim, sammelte der Point Guard in der easyCredit BBL bislang schließlich 20.6 Zähler pro Partie und war maßgeblich mitverantwortlich für die bisherigen Saisonerfolge der Zauberer. Nun haben die HAKRO Merlins mit Mike Caffey von Kyiv Basket – pünktlich vor Ende des Transferfensters – einen Ersatz auf der Guard-Position gefunden. Der Amerikaner traf während der zweiten Runde im FIBA Europe Cup bereits zweimal auf die Hohenloher und war beim 73:71-Heimerfolg in der Ukraine hinter Shorts zweitbester Werfer auf dem Parkett (20 Punkte).

Die HAKRO Merlins haben nach der Brustmuskelsehnenverletzung und dem daraus resultierenden Saison-Aus für Spielmacher TJ Shorts II sofort reagiert und den Transfermarkt gründlich sondiert. Mit Mike Caffey sind die Crailsheimer auf der Position des Point Guards fündig geworden. Der 29-Jährige wechselt vom ukrainischen Hauptstadtclub Kyiv Basket zu den Zauberern und soll den Ausfall von Shorts abfedern. Damit steht Headcoach Sebastian Gleim wieder ein breiterer Kader für den intensiven Saisonendspurt zu Verfügung. Im April starten die Hohenloher noch in neun Ligaspiele.

„Auf dem aktuell dünn gesäten Markt einen Spieler wie Mike zu finden, ist für uns ein wichtiger Schritt. Er bringt eine gesunde Portion Erfahrung mit, durch die eine Integration ins Team und in unsere Spielinhalte voraussichtlich leichter fallen wird. Mike ist natürlich ein anderer Spielertyp als TJ. Deshalb wird es wichtig sein, dass wir eine gute Balance finden, wie er in unserer Spielsystem passt, aber dabei auch seine persönlichen Stärken für das Team mit auf das Feld bringen kann“, äußert sich der sportliche Leiter der Merlins Ingo Enskat zur Nachverpflichtung.

Für den erfahrenen Mike Caffey ist Crailsheim bereits die siebte Station in Europa. In vier College-Spielzeiten bei den Long Beach State 49ers (Kalifornien) in der NCAA-League entwickelte sich der US-Amerikaner zum Leistungsträger im Team. In seinem Senior-Jahr kam Caffey auf starke 16.2 Zähler, 4 Rebounds und 3,6 Assists pro Partie. 2015 zog es ihn dann über den großen Teich nach Ungarn, wo er seine Karriere als Profi fortsetzte und an seine starken Leistungen aus College-Zeiten anknüpfte. Nach zwei Spielzeiten bei Jaszberenyi KSE folgten Stationen bei Trikalla BC (GRE), Helsinki Seagulls (FIN), BKM Lucenec (SVK) und schließlich BC Zaporizhye, wo er in der Saison 2020/21 mit durchschnittlich 17 Zählern und 7.6 Assists in 40 Partien zum MVP der Ukrainian Basketball SuperLeague gekürt wurde.

Caffey entschied sich daraufhin für einen Wechsel zum Hauptrundenersten Kyiv Basket. Im FIBA Europe Cup spielte der 1,83 Meter große Point Guard bereits gegen die HAKRO Merlins. Beim Heimerfolg der Ukrainer war er erfolgreichster Schütze im Dress der Wespen. Nachdem der Spielbetrieb in der ukrainischen Liga aufgrund der russischen Angriffe eingestellt werden musste, kehrte Mike Caffey vorerst in sein Heimatland zurück und wurde jetzt von den Crailsheimern verpflichtet.

„Ich habe in dieser Saison schon zweimal gegen die Merlins gespielt und hatte den Eindruck, dass es eine funktionierende Gruppe von Jungs ist, wo die Teamchemie passt – genau danach habe ich gesucht und möchte ich Teil von sein. Die BBL ist eine der angesehensten Ligen in Europa und ich freue mich darauf, in dieser Liga zu spielen. Ich möchte der Mannschaft helfen, in die Playoffs zu kommen und mich so schnell wie möglich als guter Teamkamerad integrieren“, so Caffey.

Der Point Guard absolvierte bereits sämtliche medizinische- und Fitnesschecks und könnte bereits beim Auswärtsspiel am Dienstagabend (19 Uhr) bei Brose Bamberg sein Debüt im Merlins-Dress mit der Nummer 55 geben. Am Sonntag hatten die HAKRO Merlins mit 64:93 bei Bayern München verloren.