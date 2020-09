HAKRO Merlins: Über Frankreich ins Trainingslager

Drei Monate nach dem BBL-Finalturnier in München war es endlich soweit: Die HAKRO Merlins Crailsheim standen wieder in einem Spiel auf dem Parkett. Im ersten Test der neuen Saison traf der Basketball-Bundesligist, wie schon im vergangenen Jahr, auf den französischen Zweitligisten BC Gries/Oberhoffen. In einem umkämpften Spiel blieb es bis zur Schlusssekunde spannend, am Ende mussten sich die Merlins jedoch knapp mit 81:84 geschlagen geben.

Neben den bekannten Gesichtern Maurice Stuckey und Fabian Bleck standen die drei Neuzugänge Tim Coleman, Jamuni McNeace und Nimrod Hilliard IV in der ersten Starting Five der neuen Saison. Letzterer war es, der die ersten vier Punkte für die neu formierte Merlins-Mannschaft bescherte. Da auch Gries in der Offensive immer wieder den Weg zum Korb fand, gestaltete sich ein ausgeglichenes erstes Viertel. Dejan Kovacevic sorgte mit seinen fünf Punkten für die erste Führung der Merlins (15:14). Das finnische Trainerteam Tuomas und Joonas Iisalo mit Juho Kailio rotierte von Beginn an viel, sodass jeder Spieler auf seine Spielzeit kam. In einem umkämpften Auftaktviertel führten die Gastgeber knapp mit 26:24.

Im zweiten Spielabschnitt war es wieder der quirlige Hilliard IV, der die ersten Zähler auf die Anzeigetafel brachte. Die Merlins störten ihre Gegenspieler schon früh und zwangen sie somit zu Fehlern. Dies zeigte Wirkung, bereits nach fünf Minuten hatten die Gastgeber ihre Foulgrenze erreicht. So konnten sich die Merlins einen kleinen Vorsprung herausspielen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff führte eine Unachtsamkeit der Hausherren zu einem Schrittfehler. Der letzte Angriff gehörte den Merlins, bei dem Nimrod Hilliard IV für die 46:39-Halbzeitführung sorgte.

Nach der Pause erwischte Gries/Oberhoffen den etwas besseren Start. Die Franzosen konnten sich in der Phase des Spiels vor allem auf ihre starke Quote von der Dreierlinie verlassen. Nach der zwischenzeitlichen 53:48-Führung und dem Timeout der Merlins ließen sich die Merlins jedoch nicht abschütteln und hielten das Spiel ausgeglichen. Mit der Schlusssirene sorgten Nimrod Hilliard IV und Jamuni McNeace mit einem Alley-oop für das Highlight des Viertels und verkürzten auf 63:64.

In den letzten Spielabschnitt starteten die Crailsheimer etwas stärker. Erneut war es der amerikanische Center McNeace, der mit einem Alley-oop die Führung besorgte. Kurz darauf musste der „Big Man“ jedoch nach seinem fünften persönlichen Foul das Parkett vorzeitig verlassen. Das gleiche Schicksal erlitt ein wenig später Tim Coleman. In der Schlussphase konnte sich noch immer keine Mannschaft absetzen, weshalb das erste Testspiel der Zauberer bis zur letzten Sekunde umkämpft blieb. Schließlich wirkten die Gastgeber von der Freiwurflinie konsequenter und konnten sich dort den entscheidenden Vorsprung herausspielen, sodass der erste Leistungsvergleich der Merlins mit einer 81:84-Niederlage endete. Dennoch kann man auf Seiten der Merlins zufrieden mit dem ersten Test sein. Tuomas Iisalo rotierte viel und probierte einiges aus. Unter anderem sammelte der erst vor wenigen Tagen ins Mannschaftstraining eingestiegene Haywood Highsmith einige Minuten und zeigte stellenweise, welche Qualitäten in ihm stecken. Nun heißt es mit den neu gewonnenen Erkenntnissen in Chemnitz arbeiten, wo am Montag das Trainingslager begann.