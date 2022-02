HAKRO Merlins stehen im Pokalfinale gegen Alba Berlin

Es war ein Empfang der ganz besonderen Art: rund 100 Merlins-Anhänger warteten vor der Mercedes Benz Arena in Berlin, als der Mannschaftsbus einfuhr, um ihre Zauberer noch ein letztes Mal vor dem MAGENTA SPORT BBL Pokalhalbfinale so richtig einzuheizen. Dann konnte es losgehen, das erste TOP FOUR der Crailsheimer Basketballgeschichte. Die HAKRO Merlins waren dem Finaleinzug nur noch einen Sieg gegen die Basketball Löwen Braunschweig entfernt.

Letztes Selbstvertrauen tankten die Zauberer unter der Woche beim 87:81-Heimsieg gegen die JobStairs GIESSEN 46ers. Auch die Niedersachsen gingen dank des Erfolgs über ratiopharm ulm mit Rückenwind in die Begegnung, mussten jedoch auf ihren zweitbesten Schützen Robin Amaize verzichten, der bekanntlich verletzungsbedingt langfristig ausfällt. Die Löwen aus Braunschweig kamen zunächst besser in die Partie, im zweiten Viertel jedoch übernahmen die Zauberer die Führung und gingen mit einem Vorsprung von zehn Punkten in die Kabine. Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Löwen noch einmal heran, doch die Crailsheimer machten im letzten Viertel den Deckel auf die Partie und gingen nach einem starken Auftritt als 85:71-Sieger vom Parkett.

26 Punkte machten TJ Shorts erneut zum Topscorer. Auch die beiden Scharfschützen Elias Lasisi (15) und Maurice Stuckey (12) trafen zweistellig. Die HAKRO Merlins reisten mit einem vollen Kader in die Bundeshauptstadt. Alle Zauberer waren fit und vor allem heiß auf das TOP FOUR. Headcoach Sebastian Gleim schickte die Starting Five aus TJ Shorts II, Jaren Lewis, Maurice Stuckey, Kapitän Fabian Bleck und Bogdan Radosavljevic auf das Berliner Parkett.

Nach der zweiten Halbfinalbegegnung zwischen Rekordpokalsieger ALBA BERLIN und den NINERS Chemnitz (91:81) stand fest: Berlin ist in Berlin der Finalgener von Crailsheim. Jetzt richtet sich der volle Fokus auf das TOP FOUR Finale am Sonntagnachmittag (15 Uhr).

„Jedes Team, das hier im Halbfinale steht, spielt guten Basketball. Wir wussten, dass Braunschweig immer wieder extrem starke Läufe hinlegt. Wir haben uns direkt zu Beginn des Spiels schwergetan, weil Braunschweig in der Phase besser war. Dann haben wir es eben vor allem defensiv geschafft, besser zu spielen, in den entscheidenden Phasen präsenter zu sein und unser Tempo anzunehmen. Wir konnten in vielen Fastbreaks scoren. Aber wir haben bei einigen Abschlüssen etwas zu sehr gezögert. Das wollen wir morgen unbedingt besser machen, in einem historischen Spiel für die HAKRO Merlins“, erklärte Gleim.