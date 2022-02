HAKRO Merlins sind Vize-Pokalsieger

Was für ein Wochenende für die Crailsheimer Basketballer und ihre Anhänger. Am Samstagnachmittag schlugen die HAKRO Merlins Crailsheim den Halbfinalkontrahenten Basketball Löwen Braunschweig (85:71) und machten die Sensation einmal mehr in der laufenden Spielzeit perfekt. Jetzt waren die Zauberer nur noch einen Sieg, vier Mal zehn Minuten vom deutschen Pokalsieg entfernt. Berlin war in Blau-Weiß verzaubert. Die knapp 400 mitgereisten Anhänger pushten ihre Mannschaft, wo es nur ging. Jetzt konnten sie Zeugen werden, wie die Hohenloher ein weiteres unvergessliches Kapitel ihrer Vereinsgeschichte schrieben. Nach dem 76:86 feiert Rekordpokalsieger ALBA Berlin den elften Pokalsieg, die Crailsheimer werden Vize-Pokalsieger. Topscorer der Partie wurde, wie bereits im Halbfinale zuvor, der überragende TJ Shorts. Der Point Guard kam auf 30 Zähler.

Auch ins TOP FOUR Finale des MAGENTA SPORT BBL Pokals gingen die HAKRO Merlins mit einem vollständigen Kader. Beim Erfolg über Braunschweig verletzte sich kein Merlin und alle waren heiß, brannten auf das Spiel in der Mercedes-Benz Arena. Als Starting Five begannen wie bereits im Halbfinale Point Guard TJ Shorts, Jaren Lewis, Scharfschütze Maurice Stuckey, Kapitän Fabian Bleck und Big Man Bogdan Radosavljevic auf dem Parkett.

Nach einem guten Start führten die HAKRO Merlins bereits nach gut drei Minuten mit neun Punkten im deutschen Pokalfinale und zwangen ALBA zur ersten Auszeit. Anders als noch gegen Braunschweig schienen die Zauberer ab der ersten Sekunde hellwach zu sein. Doch die Berliner arbeiteten sich in die Partie. Kurz vor Ende des ersten Durchlaufs zeigte Boggy, warum er für die Zauberer so wichtig ist. Erst sammelte der 2,14 Meter Mann drei Punkte von Downtown, im direkten Gegenangriff der Albatrosse holt er einen wichtigen defensiven Rebound. Damit ging das erste Viertel mit einer 22:15-Führung für die HAKRO Merlins zu Ende.

Auch im zweiten Durchgang netzten zuerst die HAKRO Merlins ein. Der zwischenzeitliche 16-Punkte-Vorsprung schmolz nach zwei Dreipunktetreffern durch Delow und Smith, doch nach einer weiteren Auszeit verhinderte Gleim, der gewohnt engagiert an der Seite mitkämpfte, dass der Gegner in einen Lauf kam. Die HAKRO Merlins gingen beim 43:39-Halbzeitstand in die Kabine.

Die Albatrosse kamen mit mächtig Schwung aus der Halbzeit und glichen in wenigen Sekunden zum 43:43 aus. Doch auch die HAKRO Merlins fackelten nicht lange und nahmen die Geschwindigkeit an. Boggy und Stuckey stellten eine erneute Fünfpunkteführung her. Nach der Auszeit glichen die Hausherren zum 50:50 aus. Nach einem verwandelte Dreier von Smith ging ALBA erstmals im Finalspiel des BBL-Pokals in Führung (52:53). Berlins Thiemann beendete das vorletzte Viertel, das mit 58:64 endete.

Jetzt zählte es. Sechs Punkte mussten die HAKRO Merlins im finalen Viertel gut machen, um nochmal an die Albatrosse ranzukommen. Mit einem 14-Punkterückstand gingen sie in die Crunchtime, doch die Leichtigkeit und Überlegenheit aus der ersten Halbzeit schienen schlagartig verschwunden. Was für eine Gänsehautatmosphäre in der Mercedes-Benz Arena, welch Spannung im BBL-Pokalfinale. TJ Shorts fuhr anderthalb Minuten vor Schluss einen And-one und sorgte mit seinem verwandelten Zusatzfreiwurf für das 76:79. Doch Berlins Lo baute die Führung von Downtown erneut aus. Eine letzte Auszeit der Merlins, einmal alle letzten Kräfte sammeln und nochmal eine Minute lang alles geben. Die HAKRO Merlins holten alles aus sich raus, doch die Berliner waren es, die die Partie mit zwei Freiwurftreffern von Lo beendeten. „Gratulation an ALBA BERLIN zum Pokalsieg. Ich denke, dass wir unser Championship-Spiel geliefert haben. Wir haben unseren Gameplan verfolgt, hatten ein schwieriges drittes und viertes Viertel mit ein paar zu schwierigen Würfen, die nicht gefallen sind, ein paar Fouls, die uns nicht geholfen haben. Aber ich bin sehr stolz, weil ich denke, dass wir unser Spiel geliefert haben“, erklärte Gleim.