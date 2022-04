HAKRO Merlins schlagen Veilchen

Während die ersten sechs Teilnehmer der Playoffs der Basketball-Bundesliga bereits feststehen und auch die Hamburg Towers auf Platz Sieben der Tabelle so gut wie durch sind, könnte der Kampf um den begehrten letzten Startplatz für die Endrunde im deutschen Oberhaus spannender kaum sein. Am Dienstagabend kam es in der Stierkampfarena zum Showdown der beiden heißesten Anwärter. Mit den HAKRO Merlins empfing der Tabellenneunte die BG Göttingen, die vor der Begegnung den achten Rang für sich beanspruchte. Die Nachholpartie des 20. Spieltags war also nicht weniger als ein Do-or-die-Spiel für die Zauberer. Im Hinspiel Ende Dezember unterlag das Team von Coach Sebastian Gleim in der Sparkassen-Arena knapp mit 83:76. Damals hießen die beiden besten Werfer TJ Shorts (28 Punkte) und Kamar Baldwin (19). Beide verletzten sich im späteren Saisonverlauf jedoch schwer und können ihren Mannschaften somit auch im Triell um den letzten Endrundenstartplatz – auch Brose Bamberg rechnet sich noch Chancen aus – nicht mehr behilflich sein. Die Hausherren kamen besser in die Partie und konnten sich im ersten Viertel mit sechs Zählern absetzen. Obwohl die Veilchen zwischenzeitlich mit acht Punkten führten, entschieden die HAKRO Merlins die Partie am Ende mit 86:80 für sich. Der direkte Vergleich ging jedoch an die Gäste. Topscorer wurde Zauberer Terrell Harris mit 20 Zählern.

Es war so etwas wie ein Wehrmutstropfen für den frühen Saisonausfall: Vergangene Woche wurde Crailsheims TJ Shorts mit insgesamt 29,27 Prozent der Stimmen zum ‚Besten Offensivspieler‘ der Spielzeit 2021/22 gekürt. Auf dem Parkett wird der Point Guard seine Zauberer in dieser Saison aber nicht mehr unterstützen können. Überraschend konnte HAKRO Merlins Headcoach Sebastian Gleim gegen die BG Göttingen jedoch wieder auf Big Man Bogdan Radosavljevic bauen, der nach einem mehrwöchigem Ausfall in den Kader der Zauberer zurückkehrte. In der Starting Five standen neben Forward Jaren Lewis auch Scharfschütze Maurice Stuckey, Kapitän Fabian Bleck Center Richmond Aririguzoh und Nachverpflichtung Mike Caffey.

Neun Punkte betrug der Vorsprung zu Beginn des finalen Viertels. Blieb es dabei, wäre auch der direkte Vergleich gegen die BG Göttingen gewonnen. Doch so leicht machten es die Veilchen den Zauberern nicht. Stephen Brown verkürzte Sekunden vor Schluss ein And-one und verkürzte sechs Punkte. Dabei blieb es auch.

„Wir hatten drei Ziele. Das erste: Unseren Basketball zu spielen mit unserer Energie, Leidenschaft und unserem Willen. Das haben wir erreicht, aber wir hatten zu viele Ballverluste, die uns die Chance genommen haben, uns abzusetzen. Deswegen war es bis zum Ende immer ein sehr, sehr knappes Spiel. Unser zweites Ziel war es, das Spiel unbedingt zu gewinnen, das haben wir geschafft. Unser drittes Ziel, den direkten Vergleich zu gewinnen, haben wir nicht erreicht. Das sagt uns aber, dass wir in der letzten Phase, wo wir sicherlich die Chance hatten, den Ball trotz Druck nach vorne zu bewegen, einen Tick ruhiger werden müssen. Das wichtigste Ergebnis ist aber, dass wir es in den letzten drei Spielen in der eigenen Hand haben. Nach dem ohnehin schon großartigen Jahr mit Pokalfinale und FIBA Europe Cup Viertelfinale können wir mit einem Schlussspurt die Playoffs erreichen. Bei den Heimspielen brauchen wir jeden Fan. Nicht nur die Bude muss brennen, jeder Sitz muss brennen, um dieses kleine Comeback-Wunder zu schaffen“, erklärte Gleim.

Drei Spiele stehen für die HAKRO Merlins in der BBL noch auf dem Plan und man hat die Playoff-Chancen noch in eigenen Händen. Den Anfang macht am Freitagabend (29. April 2022, 20.30 Uhr) die Heimpartie des 33. Spieltags gegen die Fraport Skyliners. Die Frankfurter stehen bereits seit vergangener Woche als erster sportlicher Absteiger aus dem deutschen Oberhaus fest. Letzte Tickets für die Begegnung gibt es unter www.hakro-merlins.reservix.de.