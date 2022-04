HAKRO Merlins personell gebeutelt bei der Niederlage in der Hansestadt

Zum 28. Spieltag sind die HAKRO Merlins Crailsheim in den hohen Norden gereist, um bei den Hamburg Towers ein wichtiges easyCredit BBL Spiel zu bestreiten. Im direkten Duell der Tabellennachbarn galt es für die Zauberer den Anschluss an die Playoff-Plätze zu halten.

Dafür mussten die Hohenloher weiterhin auf die deutschen Leistungsträger Maurice Stuckey und Fabian Bleck verzichten, auch der Ex-Hamburger TJ Shorts II konnte nach seiner Verletzung nur vom Spielfeldrand zusehen. Von Beginn an brachten die Gastgeber mehr Energie auf das Parkett. Den HAKRO Merlins merkte man die wenigen Trainingseinheiten und die Folgen der Corona-Erkrankungen merklich an. Somit konnten sich die Towers schon im ersten Viertel einen zweistelligen Vorsprung herausspielen, den sie Stück für Stück vergrößerten. Am Ende stand ein 113:63-Heimsieg auf der Anzeigetafel.

Headcoach Sebastian Gleim: „Gratulation an Hamburg zum verdienten Sieg. Sie waren uns in allen Bereichen, im körperlichen Zustand, Geschwindigkeit und spielerisch, überlegen. Ich denke das Hinspiel war klar für uns, heute war das Rückspiel klar für Hamburg. Wir sind aktuell nicht die Mannschaft, die auf so einem Level Basketball spielen kann. Weder vom Fitnesszustand, noch vom Verständnis füreinander. Wir haben seit dem Ausfall von TJ Shorts nicht mehr zusammen trainiert und müssen jetzt die neuen Verletzungen, den luxierten Finger von Harris und den Verdacht auf Muskelfaserriss bei Gudmundsson, überprüfen. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir, vor allem körperlich, wieder in die richtige Richtung kommen.“