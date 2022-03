HAKRO Merlins mit überwältigender Gemeinschaftsaktion für die Ukraine

Bereits vor mehreren Wochen reiste der HAKRO Merlins-Mannschaftsbus und zwei Vans an die ukrainische Grenze, um Hilfsgüter abzuliefern und Geflüchtete nach Deutschland zu bringen. Nun haben die Crailsheimer gemeinsam mit ihrem Partnernetzwerk und Firmen aus der Region eine große Gemeinschaftsaktion auf die Beine gestellt, um dringend benötigte Güter in das Kriegsgebiet zu bringen. Waren im Wert von über 100 000 Euro wurden am Mittwochmorgen mit einem Güterzug nach Osteuropa geschickt.

Innerhalb von zwei Wochen haben Partner des Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim und Firmen aus der Region palettenweise dringend benötigter Güter gespendet und gesammelt, um diese schnellstmöglich in das Kriegsgebiet zu senden. 33 Firmen aus der Region haben unter anderem Medikamente, Masken, Spritzen, OP-Kittel, Lebensmittel in Konserven, Süßigkeiten, Binden, weitere Hygieneartikel und Wasser im Wert von über 100 000 Euro gespendet. Joachim Wieler, stellvertretender Abteilungsleiter der Basketballabteilung des TSV Crailsheim organisierte die Hilfsaktion und war begeistert von der Resonanz: „Es war unglaublich, wie schnell und wie viele Menschen ihre Hilfsbereitschaft angeboten haben. Wir waren im engen Kontakt mit Personen in der Ukraine und wussten genau, welche Dinge dringend benötigt werden. Manche Firmen haben Produkte aus ihrer eigenen Produktion gespendet und andere mit finanziellen Mitteln unterstützt. Von den Geldspenden haben wir dann die Waren wie zum Beispiel Medikamente palettenweise gekauft, um sie dann schnellstmöglich in die Ukraine zu transportieren“.

Am Mittwochvormittag machte sich der LKW mit 36 Paletten auf den Weg von Crailsheim nach Nürnberg. Von dort aus wird die Ware mit einem Güterzug gemeinsam mit weiteren Spenden nach Charkiw gebracht. „Wir standen von Anfang an im engen Austausch mit der Firma Schubert, die ebenfalls dringend helfen wollte. Im Anschluss haben wir dann gemeinsam mit den weiteren Firmen einen Weg gefunden, 36 Paletten Hilfsgüter im Wert von über 100 TSD € unkompliziert und so schnell wie möglich in die Ukraine zu bekommen. Wir bedanken uns bei allen Spendern und Helfern, die diese Aktion möglich gemacht haben“, ist auch HAKRO Merlins Geschäftsführer Martin Romig begeistert.

Das folgende Spendenkonto ist weiterhin aktiv, sodass auch zukünftig noch gespendet werden kann. Die finanziellen Mittel werden für weitere Hilfsprojekte für die ukrainische Bevölkerung genutzt.

Kontoinhaber: Merlins Ukraine-Hilfe

VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall

IBAN: DE39 6229 0110 0671 5410 30