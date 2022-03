HAKRO Merlins laufen Rückstand hinterher – nun gibt es etwas aufzuarbeiten

Derbytime am 25. Spieltag der Basketball Bundesliga. Die HAKRO Merlins Crailsheim trafen am Samstagabend auf s.Oliver Würzburg. Die ewige Bilanz sprach vor dem Duell zwar klar für die Unterfranken (9 Siege, 3 Niederlagen), der bisherige Saisonverlauf jedoch für die Hohenloher. Im Hinspiel sowie im MagentaSport BBL Pokal-Viertelfinale behielten die Zauberer die Oberhand. Rund 160 Merlins-Fans heizten die Stimmung in der sowieso heißen tectake Arena zusätzlich ein und wollten den vierten Auswärtssieg in dieser Spielzeit bejubeln. Doch wie in den vergangenen Jahren sollte das Auswärtsspiel in Würzburg kein gutes Pflaster für die Zauberer sein. Bereits zu Beginn des zweiten Viertels liefen die Merlins einem zweistelligen Rückstand hinterher, den sie nicht mehr aufholen konnten. Am Ende mussten sich die Crailsheimer mit 74:91 geschlagen geben.

Achtzehner gegen Achter hieß es am Samstagabend in Würzburg. Die Gastgeber konnten im bisherigen Saisonverlauf erst fünf Spiele für sich entscheiden und stehen damit am Tabellenende. Nicht zu unterschätzen sind die Unterfranken jedoch nicht zuletzt wegen ihrer starken Heimbilanz. Denn all ihre Saisonsiege konnte das Team von Sasa Filipovski bislang vor heimischer Kulisse einfahren, zuletzt setzten sie mit dem 93:90-Erfolg gegen den Tabellenzweiten Bonn ein Ausrufezeichen. Entsprechend motiviert waren sie auch das Duell gegen Crailsheim für sich zu entscheiden. Diese konnten, abgesehen vom coronaerkrankten Elias Lasisi, auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Ein kurzweiliges erstes Viertel endete mit 22:15 für die Hausherren. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Maurice Stuckey die Gäste mit zwei erfolgreichen Dreiern an alter Wirkungsstätte wieder etwas näher an die Gastgeber heran, dennoch gingen die Crailsheimer mit einem 47:32-Rückstand in die Kabine. In die zweite Hälfte starteten die Crailsheimer engagierter, gewillt den Rückstand aufzuholen. Doch Würzburg ging mit einem 70:49 in die letzten zehn Minuten. Auch dort zeigten die Hohenloher, dass sie keine Anstalten machten, das Spiel vorzeitig verloren zu geben und erspielten sich offene Würfe. Harris versenkte einen aus der Ecke, Würzburgs Coach reagierte prompt mit einer Auszeit. Doch insgesamt wollen einfach zu wenige Würfe fallen (42 Prozent Field Goals, 18,5 Prozent Dreier, 35. Minute), sodass man am Ende als klarer Verlierer vom Parkett gehen musste. In der Crunchtime konnten zwar Rich Aririguzoh und René Kindzeka noch mit spektakulären Szenen auf sich aufmerksam machen, auch Dejan Kovacevic trug sich noch mit seinen ersten Zählern in den Boxscore ein, doch wenig später ertönte die Schlusssirene in Würzburg. Die HAKRO Merlins mussten sich mit 91:74 geschlagen geben.

Schon Anfang des zweiten Viertels mussten die Crailsheimer einem zweistelligen Rückstand hinterherlaufen, den sie zu keiner Zeit aufholen konnten. Somit steht die neunte BBL-Niederlage zu Buche. Nun gilt es den Blick nach vorne zu wahren – bereits am nächsten Mittwoch treffen die HAKRO Merlins im Viertelfinal-Rückspiel des FIBA Europe Cups in den Niederlanden auf ZZ Leiden. Tip-off ist dort am 16. März um 19.30 Uhr.

„Gratulation an Würzburg zum Heimsieg. Ich glaube wir müssen nicht darüber sprechen, wie verdient er war. Von Sekunde 1 bis zur letzten waren sie uns in sehr vielen Bereichen, vor allem energetisch und von der Präsenz überlegen. Wir haben versucht Wege im Spiel zu finden, haben weder die richtigen Fünf gefunden, die das schaffen und haben nicht die Geschlossenheit gezeigt, die wir zeigen wollen. Deswegen fahren wir als enttäuschte Merlins nach Hause, weil das nicht so ist wie wir sein wollen. Das Spiel müssen wir schnell aufarbeiten und uns auf Leiden vorbereiten. Ich denke das wird, von der Atmosphäre her, ein ähnliches Spiel. Es ist ein Entscheidungsspiel auswärts in einer energetischen Halle. Heute hatten die Fans die tolle Chance ein energiereiches Spiel zu sehen, aber es war ein einseitiges Spiel und deswegen können wir heute keine stolzen Merlins sein, sondern sind Merlins, die etwas aufzuarbeiten haben“, erklärte Headcoach Sebastian Gleim.