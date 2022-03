HAKRO Merlins im Liga-Alltag – aber im Derby

Nach dem Viertelfinal-Hinspiel unter der Woche wartet nun wieder der Liga-Alltag auf die HAKRO Merlins Crailsheim. Wie am letzten Wochenende, als die Crailsheimer in Bonn gastierten, sind die Hohenloher wieder auswärts gefordert. Gastgeber ist s.Oliver Würzburg – und an diesen Gegner haben die Zauberer noch gute Erinnerungen. Tipoff für das Derby in der tectake Arena ist an diesem Samstag um 20.30 Uhr, MagentaSport überträgt mit wie gewohnt live zur Primetime ab 20.15 Uhr.

Am 25. September 2021 begann die Basketball-Bundesliga-Saison für die HAKRO Merlins mit einem Heimspiel gegen s.Oliver Würzburg. Dank einer spektakulären zweiten Halbzeit (64:34) schlugen die Zauberer ihren fränkischen Kontrahenten mit 111:84 und starteten perfekt in die Spielzeit. Mitte November kam es zum zweiten Aufeinandertreffen ebenfalls in Ilshofen. Und erneut behielten die Gastgeber die Oberhand, der 82:79-Sieg ebnete den Weg in das TOP FOR des MagentaSport BBL Pokals, in dem die HAKRO Merlins im Februar sensationell Vizepokalsieger wurden. Nun treffen die Zauberer erstmals in der Saison auswärts auf Würzburg und wollen die Franken zum dritten Mal bezwingen.

Der Kader der Mainstädter hat sich im Laufe der Saison jedoch stark verändert. Mit Parodi (Point Guard) und Carvacho (Center) verletzten sich gleich zu Saisonbeginn zwei Schlüsselspieler schwer, sodass Würzburg seit Saisonbeginn einzig um den Verbleib im deutschen Oberhaus kämpft. Im Dezember trennte man sich aufgrund der sportlichen Situation vom langjährigen Cheftrainer Denis Wucherer, kurz darauf übernahm der Slowene Saša Filipovski das Zepter.

Doch auch mit dem neuen Mann an der Seitenlinie stecken die Rot-Weißen tief im Tabellenkeller, zuletzt verloren sie zwei Spiele gegen ratiopharm ulm. Dabei spielte sich jedoch vor allem ein Würzburger ins Rampenlicht: Desi Rodriguez erzielte zunächst sensationelle 41 Zähler, ehe er im Rückspiel mit 20 Punkten ebenfalls Topscorer seines Teams war. Der Small Forward, der auch auf den Positionen 4 und 5 eingesetzt wird, spielt generell eine starke Spielzeit und ist mit durchschnittlich 15,1 Punkten Würzburgs erfolgreichster Korbjäger. Vor der Saison wechselte der 25-jährige aus Ludwigsburg nach Mainfranken und untermauert dort seine Rolle als Go-to-Guy.

Ihn unterstützen sollen zwei Spieler, die seit einem Monat in Würzburg ihre neue sportliche Heimat gefunden haben. Aufbauspieler Charles Callison, der in der vergangenen Spielzeit gemeinsam mit Crailsheims Center Rich Aririguzoh in Dänemark auf Korbjagd ging, ließ seine Stärken beim Spiel gegen Ulm mit 17 Punkten aufblitzen. Auch Big Man Abdul-Malik Abu, Neuzugang aus Südkorea, gab bei dem Spiel sein Debüt. „Würzburg ist ein physisches Team welches sowohl auf der Trainerposition als auch bei einigen Spielern Veränderungen vorgenommen hat. Wir haben wenig Zeit, erholen uns, fokussieren uns auf das große Bild und wollen aus unseren ersten beiden Spielen nach der Länderspielpause die stärksten Elemente mitnehmen“, blickt HAKRO Merlins Headcoach Sebastian Gleim auf das Spiel am Samstag voraus.

Sein Team befindet sich nach der Länderspielpause nun mitten im Endspurt der easyCredit BBL und FIBA Europe Cup Saison. Noch im März warten auf die Zauberer fünf weitere Spiele, darunter das internationale Viertelfinal-Rückspiel in Leiden sowie das Auswärtsspiel beim deutschen Vizemeister FC Bayern. Die Zauberer sind als Tabellenachter weiterhin im Kampf um die Playoff-Plätze in einer guten Ausgangsposition. Angeführt werden sie nach wie vor von TJ Shorts II, der bei der knappen Niederlage in Bonn einmal mehr seine MvP-Kandidatur unter Beweis stellte und mit 29 Punkten zum Topscorer avancierte. Trotz der zwei Siege in dieser Spielzeit spricht der direkte Vergleich klar für die Unterfranken, von den bisherigen neun Duellen konnten die Crailsheimer nur drei für sich entscheiden.