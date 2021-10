HAKRO Merlins gewinnen und reisen nach Athen

Nach der knappen Niederlage am Mittwoch im FIBA Europe Cup gegen Tsmoki Minsk brannten die HAKRO Merlins Crailsheim am Samstagabend auf den zweiten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga. Dafür reisten sie zu medi bayreuth, die vor dem fünften Spieltag mit ebenfalls erst einem Sieg auf dem zwölften Tabellenplatz standen. Die Zauberer kamen gut in die Partie und konnten sich in der ersten Hälfte mit 13 Punkten absetzen. Diese Führung hielten sie auch im zweiten Durchgang und gewannen am Ende verdient mit 86:74. Topscorer der Partie wurde erneut der Crailsheimer Point Guard TJ Shorts II mit 24 Punkten. Auch Terrell Harris gehörte an diesem Abend mit 18 Zählern zu den stärksten auf dem Parkett.

HAKRO Merlins Headcoach Sebastian Gleim konnte auf einen vollen Kader ohne verletzungsbedingte Ausfälle zurückgreifen und schickte die Starting Five aus TJ Shorts II, Jaren Lewis, Maurice Stuckey, Kapitän Fabian Bleck und Bogdan Radosavljevic aufs Parkett. Die etwa 30 mitgereisten Merlins-Anhänger unterstützten die Crailsheimer in der fast ausverkauften Oberfrankenhalle (2 631 Zuschauer). TJ Shorts II wurde mit 24 Punkten Topscorer der Partie, gefolgt von Terrell Harris, der 18 Zähler erzielte.

Bereits am Dienstag treten die HAKRO Merlins ihre Reise nach Athen an, wo sie am Mittwochabend zum dritten Gruppenspiel im Europe Cup auf BC Peristeri treffen. Die Griechen liegen aktuell punktgleich mit den Zauberern auf Platz drei in Gruppe G. Am Wochenende folgt dann das nächste Liga-Heimspiel in der Arena Hohenlohe gegen die Basketball Löwen aus Braunschweig. Tickets gibt es unter https://hakro-merlins.reservix.de/events.

„Es ist ein Spiel, das wir verdient gewonnen haben heute. Wir haben eine reife Leistung gezeigt und haben das Rebound-Duell gewonnen, was für unsere Köpfe sehr, sehr wichtig war, weil das bisher nicht der Fall gewesen ist. Wir hatten immer gute Antworten auf die taktischen Veränderungen von Bayreuth. Ich bin sehr froh und sehr stolz auf die Jungs, dass wir diese Punkte heute mit nach Crailsheim nehmen können“, erklärte Gleim.