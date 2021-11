HAKRO Merlins dominieren in Gießen – und reisen nach Weißrussland

Zur Partie des siebten Spieltages in der Basketball Bundesliga reisten die HAKRO Merlins Crailsheim am Wochenende nach Hessen. Dort warteten die JobStairs Giessen 46ers, die ihre Niederlagenserie gegen die Hohenloher stoppen wollten – die letzten vier Begegnungen (drei davon in Gießen) verloren die Rot-Weißen. Crailsheim startete nach Maß in die Partie: schnell setzten sich die Gäste durch eine stabile Defense und überragenden Trefferquoten ab. Mitte des dritten Viertels führten die Crailsheimer mit 40 Punkten bevor Giessen ihren ersten Dreier der Partie versenkte. Aufgrund der tieferen Rotation konnten mehrere Leistungsträger Kräfte schonen. Gleim schickte die Startformation aus Shorts II, Stuckey, Lewis, Bleck und Radosavljevic auf das Parkett der Sporthalle Giessen-Ost. Am Ende holten sich die Zauberer vor lautstarken 50 mitgereisten Merlins-Fans den verdienten vierten Saisonsieg (70:104). Elf Crailsheimer punkteten, Topscorer wurde Jaren Lewis mit 20 Zählern.

Nach der Niederlage im FIBA Europe Cup vor heimischer Kulisse am Mittwochabend, wollte das Team von Trainer Sebastian Gleim einen wichtigen Auswärtssieg in der BBL einfahren. Die letzten beiden Ligaspiele gewann man überzeugend in Bayreuth und zu Hause gegen Braunschweig. Die ausgeglichene Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen spülte die Crailsheimer in das Tabellenmittelfeld – Gießen hing vor der Partie mit einem Erfolg weniger auf dem Konto den Gästen im Nacken. Am kommenden Dienstagmorgen geht es dann schon wieder auf die nächste internationale Reise. Zunächst fliegen die Zauberer von Frankfurt nach Istanbul, von wo es dann in die weißrussische Hauptstadt Minsk geht. Am Mittwoch steht dann der fünften Spieltag der Gruppe G im FIBA Europe Cup an.

„Wir sind natürlich sehr glücklich über die Art und Weise wie wir in das Spiel gestartet sind. Wir haben den Gameplan sehr gut umgesetzt, den Ball so gut bewegt wie noch nicht zuvor in dieser Saison. Wir haben stark verteidigt und die Top-Spieler von Gießen aus dem Spiel genommen. Wir haben gleich gut getroffen, was uns Selbstbewusstsein verliehen hat damit wir diesen Sieg einfahren konnten. Dieser Erfolg ist sehr wichtig für uns, weil wir einen engen Spielplan haben. Am Mittwoch haben wir noch gegen Bakken verloren und in ein paar Tagen geht es nach Weißrussland. Deswegen sind diese Siege doppelt wichtig“, erklärte Gleim.