Härtetest für Essingen steht an

Das 4:0 vom Mittwochabend beim Landesligisten TSGV Waldstetten hört sich souverän an, hat TSV-Trainer Beniamino Molinari auch in weiten Teilen gefallen, werde im TSV-Lager jedoch auch nicht überbewertet. Zumal an diesem Samstag (14 Uhr) bereits der nächste Test ansteht. Zu Gast ist dann kein Geringerer als Regionalligist VfR Aalen im Schönbrunnenstadion – Zuschauer sind zu dieser Partie jedoch nicht zugelassen.

„Das Ergebnis in Waldstetten täuscht schon ein wenig über den Spielverlauf hinweg, das ist schon zu deutlich ausgefallen. Man hat in der Trainingswoche bereits gesehen, dass die Jungs müde sind, es ist die dritte Woche und wir geben Vollgas. Solch ein Spiel hatte ich erwartet. In der ersten Halbzeit waren die Abstände zwischen den Ketten einfach viel zu groß, das haben wir dann in der zweiten Hälfte wesentlich besser gemacht“, konstatierte TSV-Trainer Beniamino Molinari.

In der Tat war Waldstetten das bessere Team, hatte die besseren Chancen auf eigenem Platz. Und Molinari hatte auch beobachtet, dass dem TSGV am Ende die Kraft ausging, als Niklas Groiß das Ergebnis noch einmal mit zwei coolen Treffern auf 4:0 schraubte. „Das werden wir nicht überbewerten. Man hat schon gesehen, woran wir noch arbeiten müssen“, so Molinari. Erfreut aber zeigte er sich ob der Qualität. Eine wirkliche Chance gab es im ersten Durchgang für den TSV, die Felix Nierichlo per Kopf nutzte, nachdem sich Tim-Ulrich-Ruth über rechts stark durchsetzte. Im ersten Durchgang hatte der TSV auch einiges probiert, beispielsweise ohne echten Stürmer agiert. Das hat Molinari noch nicht so gefallen. Im zweiten Durchgang dann, mit Niklas Groiß und Johannes Eckl, hat auch das gesamte Spiel des TSV wieder besser funktioniert. Eckl markierte schließlich auch nach einer guten Stunde das zwischenzeitliche 2:0. Insgesamt zeigt sich der TSV-Trainer mit der Vorbereitung sehr zufrieden. „Solch einen guten Mannschaftsgeist zu einem solch frühen Zeitpunkt hatten wir wohl noch nie. Die Testspiele waren auch auf einem ordentlichen Niveau, das geht alles in die richtige Richtung“, so Molinari. Und weiter in die richtige Richtung soll es auch an diesem Samstag gehen, wenn der VfR Aalen im Schönbrunnenstadion gastiert. „Wir haben bislang sehr viele offensive Dinge ausprobiert, weil wir zunächst gegen unterklassige Gegner gespielt haben. Das wird jetzt etwas anders werden, wir sind jetzt allmählich übergegangen in die defensiven Bereiche. Das wird am Samstag sicherlich gefordert werden“, so Essingens Übungsleiter. Am Samstag wird also der Fokus eher auf die Defensive gelegt, „aber in der Offensive haben wir durchaus die Qualität, gefährlich zu werden.“ Molinari erwartet eine „brutal junge Mannschaft“. Der VfR sei aktuell schwierig einzuschätzen, der TSV-Trainer aber geht davon aus, dass seine Mannschaft ordentlich gefordert werden wird. „Das ist der erste Test für den VfR, da geben die Jungs gemeinhin immer Gas, jeder möchte es dem Trainer zeigen“, prophezeit er. Es klingt zumindest nach einem interessanten Test.