Hüttlinger feiern ein rauschendes Fest

In Hüttlingen hat am vergangenen Wochenende Muffigeltage-Ausnahmezustand geherrscht. Den Gästen wurde an den drei Festage ein gigantisches Programm geboten: mit einer Ausstellungseröffnung, dem Muffigellauf, einem überaus erfolgreichen verkaufsoffenen Sonntag mit ökumenischem Gottesdienst, einem gut besuchten Vergnügungspark und Krämermarkt. Und auch das Wetter spielte mit.

Minimal getrübt wurde die gute Stimmung lediglich durch einen kleinen Wermutstropfen. Die Abordnung der Hüttlinger Partnergemeinde Cotignola fehlte zum ersten Mal bei den Muffigelfesttagen. Die wurden dennoch von den Akteuren ausgiebig gefeiert. Kuturell mit der Eröffnung der Ausstellung „Rettenmaier & Rettenmaier“ bereits am Donnerstagabend und dem Konzert der „Kochertal Connection“ am Freitagabend (wir berichteten).

Volles Programm auch am Sonntag: Der Musikverein Hüttlingen spielte bei einem gemütlichen, gut besuchten Frühschoppenkonzert auf. Am Nachmittag unterhielten viele TSV-Gruppen die Zuschauer auf der zentralen Bühne am Dorfplatz, unterstützt von einer ganzen Reihe Gruppen aus der Nachbarschaft. Den Abend beschlossen die Ostalb Böhmischen Musikanten.

Über mangelnden Besuch konnten sich die Veranstalter wahrlich nicht beklagen, ebensowenig die Vereine, die sich mit einem reichhaltigen kulinarischen Angebot übertrafen. Überall herrschte großer Andrang, die zentrale Bühne war bei allen Vorführungen umlagert. Das galt sowohl für die gelungenen Vereinsdarbietungen, besonders aber für die kostenlosen Open-Air-Konzerte mit der „Kochertal Connection“ am Freitag und am Samstag mit „Gerda und ihrer strahlenden Crew“, die ebenfalls schon seit Jahren zum festen Stamm im Unterhaltungsprogramm der Muffigelfesttage gehört.