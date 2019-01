Hüttlingen holt sich Titel

Spannende und faire Spiele haben die Zuschauer beim 25. Fußball-Hallenturnier für aktive Mannschaften der TSG Abtsgmünd um den 4. Abtsgmünder-Bank Cup 2019 zu sehen bekommen. Der TSV Hüttlingen kürte sich letztlich in einem spannenden Finale gegen den Bezirksligisten Neuler zum Sieger.

In zwei Fünfer-Gruppen spielten zehn Mannschaften um den Einzug in die Finalspiele. In der Gruppe A setzte sich die TSGV Waldstetten mit drei Siegen als Gruppensieger durch. Den zweiten Platz sicherte sich die gastgebende TSG Abtsgmünd mit sieben Punkten. Die TSG setzte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen die SGM Hohenstadt/Untergröningen durch. Eindeutiger ging es in der Gruppe B zu. Hier qualifizierten sich der Titelverteidiger aus Neuler und der TSV Hüttlingen souverän mit jeweils acht Punkten für die Halbfinalspiele.

Spannende Halbfinalspiele

Die Halbfinalpartien lauteten somit TSGV Waldstetten gegen den TSV Hüttlingen und TSG Abtsgmünd gegen den TV Neuler. Beide Halbfinalspiele waren äußerst spannend und teilweise dramatisch. Im ersten Halbfinale gewann Hüttlingen mit 3:2 gegen die TSGV Waldstetten. Im zweiten Spiel konnte sich der TV Neuler mit demselben Ergebnis gegen die Gastgeber aus Abtsgmünd für das Finale qualifizieren.

Platz drei sicherte sich die TSGV Waldstetten. Im kleinen Finale gewannen die Kochertäler mit 4:2 gegen die TSG Abtsgmünd.

In einem hochkarätigen Finale ging es teilweise hin und her mit Torchancen auf beiden Seiten. Die entscheidenden Treffer erzielten jedoch die clevereren Hüttlinger und setzten sich am Ende relativ souverän mit 3:1 durch und sicherten sich den Wanderpokal der TSG Abtsgmünd.