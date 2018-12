Hüttlingen bleibt ohne Sieg

Der SV Laubach und der SV Buch III sind am dritten Wettkampftag in der Luftgewehr-Bezirksoberliga beide zu Gast in Burgberg gewesen. Zunächst trat der SV Laubach gegen den Gastgeber an. Burgberg zeigte in diesem Wettkampf sehr starke Leistungen und es war früh klar, dass Laubach kaum Siegchancen hatte.

Am Ende mussten sich Judith Winter (377:381 Ringe gegen Lorenz Wannenwetsch), Vera Waidmann (367:376 Ringe gegen Walter Penzeck), Veronika Wolf (357:382 Ringe gegen Wolfgang Nothelfer) und Markus Hoppe (374:382 Ringe gegen Karl-Heinz Frey) geschlagen geben. Patrick Pfisterer konnte sich nach 377 Ringen im Stechen gegen Alexandra Penzeck durchsetzen. Danach traf der SV Buch III auf den SV Hattenhofen. Hier konnten Louis Fürst (391:383 Ringe gegen Sarah Frey), Joachim Rotter (387:381 Ringe gegen Uli Stein), Tina Madronitsch (377:372 Ringe gegen Carola Schlenker), Sven Gritsch (371:362 Ringe gegen Armin Stummvoll) und Michael Kragler (378:367 Ringe gegen Andreas Kauderer) ihre Punkte klar gewinnen – Buch siegte mit 5:0.

Laubach wieder da

Nach der Mittagspause waren zunächst der SV Laubach und der SV Hattenhofen am Start. Judith Winter steigerte sich auf starke 386 Ringe und gewann gegen Sarah Frey (383 Ringe). Auch Markus Hoppe konnte sich mit 376:369 Ringen gegen Andreas Kauderer durchsetzen. Patrick Pfisterer (379:382 Ringe gegen Uli Stein) und Veronika Wolf (366:371 Ringe gegen Armin Stummvoll) mussten sich dagegen geschlagen geben. Vera Waidmann hatte gegenüber ihrer Gegnerin Carola Schlenker einen kleinen Vorsprung und konnte diesen in der letzten Serie noch einmal ausbauen. Sie gewann mit 371:367 Ringen und holte den dritten Punkt für Laubach. Dies war der erste Saisonsieg für den SV Laubach, der nun doch noch Chancen auf den Klassenerhalt hat.

Zum Abschluss des Wettkampftages trafen der SV Burgberg und der SV Buch III aufeinander. Louis Fürst (394:382 Ringe gegen Lorenz Wannenwetsch) und Michael Kragler (384:375 Ringe gegen Karl-Heinz Frey) konnten ihre Duelle gewinnen. Joachim Rotter musste sich knapp mit 380:381 Ringen gegen Alexandra Penzeck geschlagen geben und auch Lisa Schmid verlor ihre Partie mit 372:377 Ringen gegen Wolfgang Nothelfer. Tina Madronitsch lag gegen ihren Gegner Walter Penzeck leicht zurück, konnte diesen aber mit starken 97 Ringen zum Abschluss unter Druck setzen. Walter hatte noch sieben Schuss abzugeben und musste in der letzten Serie mindestens 94 Ringe erreichen, um ins Stechen zu kommen. Dies gelang ihm nicht – er schoss nur mit 90 Ringen aus und Madronitsch holte mit 378:374 Ringen den dritten Punkt für Buch.

Die SAbt Hüttlingen traf auf den SV Gruibingen und die SGes Geislingen. Gegen Gruibingen verlor Hüttlingen mit 0:5, gegen Geislingen mit 1:4. Damit bleibt Hüttlingen auch weiterhin ohne Sieg und hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.