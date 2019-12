Hüttengaudi mit zahlreichen Ehrungen

Der Ski-Club Braunenberg hat seinen Saisonauftakt 2019/20 in der Skihütte am Ostalb-Skilift in Aalen gefeiert. Ressortleiter Uwe Kahlert hatte mit der Familie Bihr die Hütte in winterliche Atmosphäre versetzt.

Im Rahmen der Veranstaltung haben der Ressortleiter – Verwaltung extern – Julian Uhl und er Ehrungsbeauftragte des SCB, Willy Joas, langjährige Mitglieder mit der bronzenen, silbernen und goldenen SCB-Ehrennadel ausgezeichnet. Für 15 Jahre mit Bronze geehrt wurden Andrea Beck, Andrea Jakob, Regine und Uwe Rath, Dietmar Schiele, Iris Stegmaier, Marion Wagner, Carolin Wolf, Stefan Hable und Marcel Schwarz. Die Silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Dorotee Bieg, Josef Bieg, Martin Bieg und Andreas Milewzik. 40 Jahre halte Brigitte Bolsinger, Jürgen Brenner, Isolde Erhardt, Ernst Hofmann, Anneliese Joas und Georg Kienle dem Skiclub die Treue. Dafür gab es Gold.

Eine Skiläuferfigur für jahrelange Mitarbeit erhielt Vanessa Franz, einen Zinnkrug für jahrzehntelange Mitarbeit bekamen Karl Bihr und Georg Kienle. Zum Ehrenmitglied ernannt wurden Franz Borst und Eugen Rettenmaier.

Die Ehrungen des Schwäbischen Skiverbandes nahm der Beauftragte des Schwäbischen Skiverbandes, Willy Joas vor. Mit der Bronzenen Ehrennadel wurde Josef Bieg ausgezeichnet und die Goldene Ehrennadel erhielt Isolde Erhardt. Die Ehrungen des Sportkreises Ostalb übernahm der Beauftragte des Sportkreises Ostalb, Hubert Bihr. Die Verdienstmedaille erhielten Karl Bihr und Georg Kienle.

Bei der anschließenden Hüttengaudi heizte DJ Koschi den Ski- und Snowboardfans für die kommende Saison mächtig ein.

Im neuen Winterprogramm sind Insgesamt 14 Ski- und Snowboardausfahrten ins Allgäu, Österreich und Südtirol geplant. Das Opening zum Skigebiet Silvretta-Montafon findet am Freitag, 27. Dezember, statt. Die jährliche Kinder- und Jugend-Skifreizeit nach Südtirol- Skigebiet „Plose“ bei Brixen, findet vom 26. bis 30. Dezember statt.