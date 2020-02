Zwei Punkte haben im vergangenen Jahr das Geschehen im Kirchenchor Sankt Bonifatius Hofherrnweiler bestimmt: Die fast halbjährige Vorbereitung auf das Doppelkonzert „150 Jahre Kirchenmusik in Aalen“ im Juli in der Salvatorkirche und die Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin für die scheidende Dirigentin Cornelia Hirsch, die schließlich in der Person von Stefanie Augenstein ebenfalls zum Erfolg führte.

Da Augenstein im Spätherbst ihr zweites Kind zur Welt brachte, sprang in der Babypause zunächst Susanne Ring-Wengert als Chorleiterin ein. Bis in den kommenden Frühling hinein wird Ulrike Roth als Chorleiterin fungieren und die „Kleine Orgel-Solomesse“ von Joseph Haydn bis an Ostern einstudieren.

Dafür sprach die Vorsitzende Martina Salat beiden auf der Hauptversammlung ihren Dank aus, konnten so doch die musikalischen Auftritte allesamt ausgeführt werden. Auch der zweitägige Ausflug in den Thüringer Wald sei dem Chor noch in guter Erinnerung. Im Ausblick meinte die Vorsitzende, dass Maiandacht in Forst und Sandbergmesse wieder eingeplant seien und sie verwies noch auf die Ökumenischen Kirchentage in Aalen vom 5. bis 11. Oktober.

Schriftführerin Gaby Schimmele zählte 14 Auftritte, 31 Proben und zwei Hauptproben auf. Roland Rieger, Wolfgang Gutknecht und Dieter Mannert haben an allen Proben teilgenommen. Der Kirchenchor verfügt über 59 Mitglieder, davon sind 49 Aktive und zehn Senioren. Kassiererin Ursula Hintz berichtete von einer zufriedenstellenden Finanzlage, die Entlastung nahm Roland Rieger vor. Kurz fiel der Bericht von A-CHOR-De aus. Die Untergruppe des Kirchenchors war ebenfalls mit dem Aalener Jubiläums-Konzert beschäftigt, das große Adventskonzert dagegen, laut Thomas Dietrich, durch die Veränderungen in der Chorleitung nicht möglich. Die derzeit stagnierende Weiterentwicklung müsse mit neuen Zielen und Aufgaben gemeinsam festgelegt werden.

Die Ehrungen nahmen die Vorstandsmitglieder und Präses Wolfgang Fimpel vor. So überreichte der Pastoralreferent zwei Ehrenbriefe von Bischof Gebhard Fürst und Diözesanpräses Thomas Steiger an Dieter Mannert, dessen Sangeslaufbahn außergewöhnlich ist. Selbst erst 65 Jahre alt, wurde er für 55 Jahre für die Musica sacra ausgezeichnet, weil Mannert bereits mit zehn Jahren bei den Aalener Chorknaben unter Fritz Hägele zu singen anfing. Seit 1975 ist er als Tenor und jetzt Bass im Kirchenchor, es folgten Stationen im Kammerchor Aalen, Sängerbund Oberkochen, im Sängerkranz Hofherrnweiler, er half und hilft im Liederkranz Unterrombach und Singkreis der Böhmerwäldler aus. Des Weiteren wurden geehrt, für zehn Jahre Bärbel Traub, für 25 Jahre Regina Deeg, für 40 Jahre Christine Barth.