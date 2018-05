Höhenflug in der Bundesliga

Ein Bundesligastart der Superlative - Niemand hätte beim Titelverteidiger und OLC-Weltmeister Luftsportring Aalen gedacht, dass die Segelflug-Bundesliga-Saison furios startet. Besonders Steffen Schwarzer entwickelt sich mehr und mehr zum Teamleader. In allen drei bisher geflogenen Runden war der Ebnater der schnellste Luftsportring-Pilot. Die Runde eins war eine Sensation. In einzelnen Streckenabschnitten wurde am ersten Wertungstag 100 Kilometer (km) mit einem Schnitt über 200 km/h geflogen. So schnell waren noch nie in der Geschichte der Segelflug-Bundesliga Piloten unterwegs.

Alle Luftsportring-Piloten waren sicher: So haben sie die Schwäbische Alb thermisch noch nicht erlebt. Worte wie „Namibia- oder Südafrikawetter“ fielen. Also die Region die schlicht als Fliegerparadiese gelten. Das zweite Bundesliga Wochenende war da schon schwieriger. Sehr spät einsetzende Thermik machte das Zeitfenster sehr klein in dem einen schnelle Wertung geflogen werden kann um Punkte zu sammeln. Aber auch hier schlugen sich an beiden möglichen Wertungstagen die LSR- Segelflieger wieder beachtlich. Besonders die Luftsportring Jugend war auch wieder sehr schnell unterwegs. Thomas Mannal wählte mit Paul Schwarz, Florian Vogelmann und Lars Ullmann einen Kurs Richtung Schwäbisch Hall und Öhringen. Steffen Schwarzer wählte einen Südkurs bis ins bayerische Voralpenland. Was in diesem Jahr besonders im Luftsportring-Team auffällt ist der Teamgeist. Manfred Streichen: „Die Piloten stimmen sich bereits unter der Woche über die Wetterprognosen ab, sie bilden Team und schauen, dass immer genügend Piloten am Start sind. So etwas ist nenne ich Sportsgeist!“ Der Aalener Segelflugreferent fliegt in dieser Woche in Kirchheim/Teck beim internationalen Hahnweide Wettbewerb mit. Gemeinsam mit Ulli Mildenberger und Markus Frank. Von dort könnten sie am Samstag auch noch ins Bundesliga-Geschehen eingreifen.