Die Basketballerin Carina Högg packt nach sieben Jahren Bundesliga ihr Trikot weg und hört auf. Die Trikotnummer wird nicht mehr vergeben.

Erst zum zweiten Mal in der zehnjährigen Geschichte des Vereins verleiht die BG Donau-Ries einer Spielerin die Ehre, ihre Trikotnummer einzufrieren. Carina Högg, in den vergangenen sieben Jahren ein Grundpfeiler des Nördlinger Erstligisten, beendet ihre Basketball-Bundesliga-Karriere und ihr zu Ehren wird die Nummer 21 nicht mehr an nachfolgende Spielerinnen vergeben. Dieses Privileg teilt sich die Diedorferin mit Daniela Recht, deren Nummer 14 ebenfalls unter der Hallendecke hängt.