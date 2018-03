Victoria Härtsfeld hat den Schwung aus den jüngsten erfolgreichen Tischtennis-Spielen mitgenommen und erneut zugeschlagen. Auch Ellwangen gewann.

Herren Landesklasse: TSV Hüttlingen – TTC Burgberg 6:9. In einem spannenden Spiel, in dem beide Mannschaften nicht in Stammbesetzung antreten konnten, mussten sich die Gastgeber knapp geschlagen geben.

Herren Bezirksliga: TV Unterkochen II - TSV Westhausen 9:0. Nach vielen krankheitsbedingten Ausfällen konnte Unterkochen seit langem wieder einmal einigermaßen komplett antreten und wurde somit seiner Favoritenrolle mit einem 9:0-Sieg gerecht.

TTC Victoria Härtsfeld - SV Waldhausen 9:6. Härtsfelder Höhenflug hält an. Gegen die abstiegsbedrohten Gäste, die sich nach einer verkorksten Vorrunde derzeit auch im Aufwind befinden, entwickelte sich von Anfang an ein enges Spiel. Die Härtsfelder konnten den Schwung der jüngsten erfolgreichen Spiele aber auch in diese Partie mitnehmen. Beim Stand von 7:6 beendete die Victoria mit zwei Siegen das Spiel zum 9:6. Alexander Jakl kompensierte mit zwei souveränen Siegen die kleine Formschwäche einiger seiner Mannschaftskollegen.

SV Neresheim - VfL Gerstetten 7:9. Ein spannendes Match über vier Stunden entwickelte sich zwischen Neresheim und dem bereits feststehenden Bezirksliga-Meister aus Gerstetten. Nach den Eingangsdoppeln lag der SVN mit 1:2 im Rückstand. Für Neresheim siegte die Paarung Bernd Eifert/Florian Schermayer. In den anschließenden Einzelspielen wurden in den ersten beiden Paarkreuzen die Punkte zum Spielstand von 3:4 geteilt. Für den SVN siegten Bernd Eifert und Michael Majer. Durch zwei Siege im hinteren Paarkreuz von Johannes Kneule und Wolfgang Bahmann ging Neresheim mit 5:4 in Führung. Doch Gerstetten schlug zurück zum Spielstand von 5:8. Neresheim gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte im hinteren Paarkreuz durch Johannes Kneule und Wolfgang Bahmann auf 7:8, sodass die Entscheidung über Sieg oder Unentschieden im Schlussdoppel fallen musste. Nachdem das Duo des VfL die beiden ersten Sätze gewinnen konnte, gewann das Neresheimer Doppel Bernd Eifert/Florian Schermayer die Sätze drei und vier, sodass die Partie in den Entscheidungssatz ging - mit 11:9.

DJK Ellwangen - SC Hermaringen 9:6. Obwohl Ellwangen mit Ersatz antreten musste, erkämpfte sich die Mannschaft einen wichtigen 9:6-Erfolg gegen Hermaringen. Entscheidend dafür waren vier Punkte im hinteren Paarkreuz durch Oelgray und Will, sowie zwei Punkte im Spitzenpaarkreuz durch Philipp Wagner. Die restlichen drei Punkte erkämpften die Doppel Wagner/Weiß Bernd und Bartelmäs/Oelgray sowie Bernd Weiß.

Herren Bezirksklasse: SC Unterschneidheim-TSV Wasseralfingen 9:2. Der Tabellenführer hatte gegen die ersatzgeschwächten Gäste aus Wasseralfingen keine Probleme und siegte souverän mit 9:2.

PSV Aalen - DJK Ellwangen II 9:2. Der PSV Aalen gewann sein Heimspiel gegen Ellwangen klar mit 9:2.

TSG Hofherrnweiler - TTC Neunstadt II 9:2. Gegen die ersatzgeschwächte Mannschaft aus Neunstadt hatte die TSG keine Probleme und kam zu einem schnellen und nie gefährdeten 9:2-Erfolg.