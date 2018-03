Gutes Pflaster für Aufgeschlossene

Drei Tage lang hat sich auf der alternativen Gesundheitsmesse „Energetika“ in der Aalener Stadthalle die spirituelle Welt mit modernster Technik verbunden. Auf den eigenen Körper hören, Signale erkennen, Krankheiten vorbeugen oder Gesundheit wiedererlangen heißt die Philosophie bei den rund 85 Ausstellern.

Sie kamen teils aus der Region, teils von weiter her. Die größte alternative Gesundheitsmesse in Deutschland und Südtirol hat sich klar etabliert in Aalen: Für viele Stammgäste ist diese Messe ein fester Termin im Kalender.

Der Aura-Fotograf neben der mongolischen Ärztin, die per Irisdiagnose feststellt, welches Organ Probleme macht oder in Zukunft machen könnte. Geräte, die saures Wasser in Quellwasser aufbereiten sollen, Schamane Mike, der die Besucherinnen mit der Kraft seines Steinkreises verblüfft, oder Medium Monika, die jenseits der Besucherströme erstaunliche Dinge aus der Vergangenheit freilegen und einordnen kann. Vorträge über Schüßlersalze, Naturkosmetik und erholsamen Schlaf – hier ist ein ganzer Kosmos aus uralten Lehren, vielen Kulturkreisen und neuesten Forschungsergebnissen versammelt.

Oliver Bucken etwa erklärt gerade einem Paar, wie man mit einem Mix aus 130 Vitalstoffen an einem Tag den Darm reinigt, den Körper entsäuert und ihm neue Vitalstoffe zuführen kann, es gibt spezielle Heilsteine, Kräuter und Gewürzmischungen frei von Zusätzen, Behandlungen bei Wirbelsäulenschmerzen, Infos zur Hausharmonisierung.

Aalener sind sehr interessiert

Regelmäßig dabei auf der Energetika ist beispielsweise Ingeborg Nagel aus Waldstetten. Sie ist Gesundheitscoach und hilft bei Stress, Burnout, Mobbing, Kopfschmerzen. Die Besucher in Aalen, sagt sie, seien sehr interessiert, von 12 bis 19 Uhr, kurz vor der Schließung, war sie ständig im Gespräch. „Diese Messe ist für alle Menschen, die aufgeschlossen sind für alternative Heilmethoden.“

Auch für Veranstalterin Julia Riedel ist Aalen ein sehr guter Veranstaltungsort. In 14 Städten macht die „Energetika“ Halt. Aalen, erklärt sie, stehe bei den Besucherzahlen und bei der Vielfalt der Anbieter und Helfer an vierter Stelle. Für sie ist es wichtig, dass immer neue Stände und Teilnehmer dabei sind. Bei der Messe seien in letzter Zeit immer mehr die Themen Gesundheit und Wohlbefinden in den Vordergrund gerückt. Als die Stadthalle noch gut gefüllt ist mit Besuchern, fragen viele die Veranstalterin, ob die Messe im nächsten Jahr wieder nach Aalen kommt. „Ja, und wir alle freuen uns schon darauf“, sagt sie. Vom 15. bis 17. Februar 2019 ist die nächste „Energetika“ in der Stadthalle.