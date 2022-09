Gute Wetterprognose: Jubiläumsfest der Sparkassenstiftung findet statt

Dank einigermaßen guter Wetterprognose für Sonntagnachmittag und -abend wird die Jubiläumsveranstaltung „25 Jahre Sparkassenstiftung Ostalb“ am Sonntag, 11. September, ab 18 Uhr jetzt sicher open air auf der großen Bühne am Sparkassenplatz stattfinden. Und das gewissermaßen als feierlicher Schlusspunkt der 47. Reichsstädter Tage. Landrat Joachim Bläse in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung und Sparkassenchef Markus Frei freuen sich gemeinsam mit dem Stiftungsvorstand und den anderen Verantwortlichen für die Stiftungsarbeit auf zahlreiche Gäste: „Dieses viertel Jahrhundert erfolgreiche Stiftungsarbeit in der Region und für die Region wollen wir mit einem schönen Jubiläumsabend feiern.“ Auf dem Programm stehen Kurzvorträge zur Fördertätigkeit der Sparkassenstiftung in den Bereichen Hochschulen, Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie Kunst, Kultur und Jugendarbeit. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Brasst scho‘, dem Bläserensemble der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg.