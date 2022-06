Gute Wasserqualität, aber zu viel Phosphor: Eine Bilanz für den Kocher im Ostalbkreis

„Wir sammeln da vor allem Plastik und To-Go-Becher ein“, lautet das Fazit von Andreas Mooslehner, BUND-Regionalgeschäftsführer über den gefundenen Müll bei ihrer jährlichen Sammelaktion am Kocher in Aalen.

Einmal im Sommer sammelt der BUND im Stadtgarten am Kocher und seinem Ufer den dort liegenden Müll ein. „Was in den vergangenen Jahren abgenommen hat, sind die Plastiktüten. Die finden wir immer weniger“, so Mooslehner.

Von überwiegend im Kocher liegenden Schrotträdern und Einkaufswagen berichtet die Stadt Aalen. 20- bis 30-mal pro Jahr entfernen Mitarbeiter des Bauhofs den im Bereich des Kochers illegal abgeladene Müll.

Der Kocher am Kaufland in Aalen: Laut der Stadt einer der Schwerpunkte bei der Müllverschmutzung (Foto: Carle)

Dies geschehe immer zusätzlich zu den Reinigungen, während der Mäharbeiten an den Uferböschungen, erklärt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen. In seltenen Fällen lägen am Fluss auch Mülltüten.

Wenn der Müll allerdings liegen bleibt, nehme dieser Einfluss auf die Umgebung um sich herum. Bei Plastikverpackungen im Wasser lösen sich Mikroteilchen durch die Sonneneinstrahlung oder Reibung im Wasser an Steinen.

Mikroplastik spielt aktuell keine Rolle

In Baden-Württemberg spiele Mikroplastik in den Flüssen jedoch keine entscheidende Rolle bei der Wasserqualität, laut Uwe Bergdolt, Leiter des Referats Fließgewässerökologie bei der Landesanstalt für Umweltökologie (LUBW).

„Vor sieben, acht Jahren haben wir eine Bestandsaufnahme aller Flüsse in Baden-Württemberg gemacht. Dabei haben wir Mikroplastik gefunden, aber festgestellt, dass es kein akutes Problem für die Flüsse ist.“

Aufgrund des Ergebnisses und des Aufwandes der Untersuchungen des Flusswassers nach Mikroplastik, habe es keine weiteren Überprüfungen in diesem Bereich mehr gegeben. Allerdings wird das Flusswasser regelmäßig einer chemischen und ökologischen Kontrolle unterzogen.

Wasser von vier Flüssen im Kreis wird untersucht

Für den Kocher geschieht dies bei Hüttlingen. Alle 28 Tage wird hier an einer Messstation eine Gewässerprobe entnommen. Insgesamt 170 solcher Messstellen betreibt das Land.

Vier davon, nämlich an Jagst, Kocher, Lein, und Eger sind im Ostalbkreis zur Überprüfung des Flusswassers eingerichtet. Die Messstellen sind an allen größeren Flüssen angebracht, wenn ein Nebenfluss in diesen mündet oder der Hauptfluss selbst in einen anderen Fluss übergeht.

Aus dem Fluss werden regelmäßig Wasserproben entnommen. (Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild / DPA)

Die Flüsse im Ostalbkreis weisen laut der LUBW im Großen und Ganzen eine gute Wasserqualität auf. Allerdings überschreiten alle untersuchten Flüsse im Kreis die Grenzwerte bei sogenannte ubiquitären Stoffen, sowie bei Pflanzenschutzmitteln.

Bei ubiquitären Stoffen handelt es sich um chemische Stoffe wie Quecksilber, die inzwischen verboten sind, aber noch in der Natur vorhanden sind und sich langsam abbauen.

„Die Grenzwerte für diese Schadstoffe sind sehr niedrig angesetzt, sodass es diese Überschreitung überall gibt“, erklärt Bergdolt.

Im Kocher trifft das auf Quecksilber und bromierten Diphenylether, einem seit 2004 in Deutschland verbotenen Flammschutzmittel, zu. Diese chemischen Stoffe sind ebenfalls in Jagst, Lein und Eger gemessen worden.

Einen Einfluss auf den ökologischen Zustand des Gewässers haben diese nicht unbedingt aufgrund ihres häufigen Vorkommens.

Nährstoffe nehmen direkten Einfluss auf Natur

Einfluss auf die direkte Umwelt nehmen allerdings die Nährstoffe. Diese werden neben den Schadstoffen und anderen chemisch-physikalischen Kategorien wie Chlorid, Wassertemperatur und Sauerstoffgehalt gemessen.

„Wir untersuchen auch die Fische, Kleinlebewesen und Wasserpflanzen, um festzustellen, ob die Arten vorkommen, die natürlicherweise vorkommen sollten“, so Bergdolt.

Phosphor beeinflusst Pflanzenwachstum

Im Kocher tritt im Bereich der Nährstoffe zu viel Phosphor auf. „Die Überschreitung des Grenzwertes kommt hauptsächlich aus der Abwasserbeseitigung und der Landwirtschaft. Dabei trägt die Abwasserbeseitigung den größeren Anteil “, erklärt Bergdolt.

Der im Flusswasser gelöste Phosphor könne zu übermäßigem Pflanzenwachstum führen und Arten sich in Bereichen ausbreiten, wo diese nicht hingehören.

Wenn die Pflanzen dann absterben, führe dies zu einem höheren CO²-Gehalt im Wasser und somit zu weniger Sauerstoff. Fischarten oder andere Lebewesen, die sauerstoffreiches Wasser benötigen, würden so vertrieben werden.

Auch zu hohen Wassertemperaturen in Flüssen beeinträchtigen die Flora und Fauna. So ist im Winter das Wasser des Kochers zu warm. Durch die zu hohe Temperatur wird die Fortpflanzung der Fische beeinträchtigt.

„Wie die zu hohen Wassertemperaturen Kleinstlebewesen wie Muscheln oder Insektenlarven beeinflusst, können wir noch nicht genau abschätzen“, fasst Bergdolt den aktuellen Wissensstand zusammen.

Probleme liegen auch bei Flussbebauung

Allerdings liege das Hauptproblem für die Tierwelt nicht nur an der Wasserqualität. „Ebenfalls eine Ursache ist, dass die Flüsse in der Vergangenheit naturfern ausgebaut worden sind, um Siedlungs- oder Landwirtschaftsfläche zu gewinnen, die Wasserkraft zu nutzen oder den Hochwasserschutz zu gewährleisten“, so Bergdolt.

Daher plant das Land im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie verschiedene Bauprojekte wie Umgehungen für Fische oder Renaturierungen von Bachläufen. Im Ostalbkreis ist am Kocher die Aufrüstung von sechs Kläranlagen geplant, so dass am Ende weniger Phosphor im Fluss landet.