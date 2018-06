Gute Stimmung auf dem Rathausplatz: Unterkochener feiern siebte Bärentage

Das hat gepasst: Ideales Festwetter, strahlende Kinder beim Kinderfest, viel Musik und tolle Bühnenvorführungen haben am Wochenende die siebten Bärentage in Unterkochen geprägt. Es herrschte zwei Tage lang gute Stimmung auf dem Rathausplatz, das „Wir“-Gefühl wurde gestärkt und die Unterkochener haben wieder einmal gezeigt, dass sie Feste feiern können.

Der in der Organisation federführende Handels- und Gewerbeverein (HGV) mit Brigitte Willier und Angela Gartenmeier an der Spitze hat sich auch diesmal mächtig ins Zeug gelegt. Zusammen mit den Kindergärten, Schulen, Vereinen und dem Bezirksamt wurde ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Zunächst stand das traditionelle Kinderfest im Vordergrund. Beim von den Pfarrern Manfred Metzger und Hermann Knoblauch gehaltenen ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche sangen die Kinder voller Begeisterung „Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen. Herein, herein, wir laden alle ein“. Bei den von den Schülern mit Plakaten illustrierten Texten ging es um die Themen Freundschaft und Vertrauen. „Freunde zu haben ist etwas ganz Wichtiges, vor allem wenn es einem nicht so gut geht“ sagte Pfarrer Metzger und bezeichnete Jesus als unseren Freund und starken Partner. „Glaubt an das große Wir“ appellierte der Pfarrer an die Kinder und ihre Eltern.

Nach dem Gottesdienst zog ein vom Musikverein angeführter kleiner Festzug mit Fahnenabordnungen der Vereine, den Ortschaftsräten und mit den Kindern in Richtung Rathausplatz. Hier eröffnete Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik mit den Worten „Heute ist der große Tag“ das Kinderfest und die Bärentage. Ordnungsamtsleiter Michael Felgenhauer überbrachte die Grüße der Stadt Aalen und meinte in Unterkochen sei das „Wir“-Gefühl und das gute Miteinander deutlich zu spüren. Weitere Grußworte sprachen Schulleiterin Anita Stark und die HGV-Vorsitzende Brigitte Willier. Nicht fehlen durfte das gemeinsame Singen des Kinderfestliedes „Geh aus mein Herz und suche Freud“.

Dann steppte auf der Bühne der Bär: Die verschiedenen Gruppen der Grundschule präsentierten einen Sockenpuppentanz, eine Modenschau, „Stomp“ mit Müll und ein Lied aus dem Schülermusical „Der Tag an dem der Zirkus verboten werden sollte“. Mit von der fröhlichen Partie waren auch der Kindergartenn Schatzkiste mit der Biene Maja, der Kindergarten Sankt Josef und der Turnverein Unterkochen. Zwischen den von Gilbert Übensee moderierten Auftritten sorgte immer wieder der Musikverein Unterkochen für den guten Ton und der Fanfarenzug der Narrenzunft Bärenfanger ließ es gehörig krachen.

Auf der Spielstraße herrschte reger Betrieb. Die Kinder vergnügten sich an einer Feuerwehrspritzwand, auf dem Bungee-Trampolin, beim Karussellfahren und bei Staffelläufen. Am Samstagabend sorgte die Band Till Monday mit Rock- und Poprhythmen für gute Stimmung.

Der Sonntag begann mit einem Weißwurstfrühstück, das die „42nd Floor Big Band“ musikalisch umrahmte. Am Nachmittag war Oberbürgermeister Thilo Rentschler zu Gast und lobte das „großartige bürgerschaftliche Engagement in Unterkochen“. Dann hieß es “Bühne frei“ für die Kleinen der Kindertagesstätte Maria Fatima, die sich als fleißige Handwerker präsentierten. Die Tanzmäuse des Turnvereins Unterkochen zeigten auf „Herzbeben“ einen flotten Tanz. Eine Bereicherung des bunten Programmes waren auch die Auftritte der Mini Dancer, Happy Dancer und Second Steps vom Sportverein Ebnat. Die „Neue Tanzschule“ setzte ästhetische Akzente und die Kochen Clan Pipe Band erfreute die Gäste mit fröhlichen Dudelsackklängen. Großes Interesse fand zum Abschluss der Bärentage das Public Viewing mit dem WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko. (ehü)