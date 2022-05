Gute Platzierung für Ellwanger in Spielberg

Nach zwei Jahren Rennen unter Pandemiebedingungen war in Österreich bei der zweiten Station des ADAC GT Masters das Zuschauerinteresse ungebrochen. Über 25 000 Besucher bedeuteten auch hier eine neue Rekordkulisse.

Für den Ellwanger Florian Spengler zählt die Strecke ohnehin zu den Highlights der Saison: „Ich freue mich immer auf den Red Bull Ring, weil er landschaftlich so einzigartig liegt. Da komme ich gerne her, obwohl die Streckencharakteristik mit der extrem langen Geraden nach Kurve Eins gar nicht so zu unserem Audi passen will.“ Dies sollte sich dann während der Test-und Trainingstage bis zum Zeittraining am Samstag auch so bewahrheiten.

Mit Beharrlichkeit, vielen Datenanalysen und Videovergleichen mit seinem Fahrerpartner Markus Winkelhock konnte sich Spengler dann kontinuierlich verbessern und war mit Startposition 17 für das erste Rennen nicht unzufrieden: „Nur 0,6 Sekunden Rückstand auf die Spitze zeigt, wie eng es hier zur Sache geht“, so Spengler. Der Ellwanger sitzt im Vergleich zu seinen Kollegen, die zum Teil fast jedes Wochenende an anderen Rennserien teilnehmen, viel weniger in einem Rennwagen-Cockpit.

Im ersten Rennen verlor Spengler zunächst ein paar Plätze, konnte diese aber im Laufe des ersten Drittels wieder aufholen. Nach dem Fahrerwechsel konnte Markus Winkelhock dann zwei Konkurrenten überholen. Leider fuhr ihm einer der Mitstreiter von hinten so auf das Rad, dass der Waiblinger mit beschädigter Aufhängung in der Box das Rennen beenden musste.

Im Zeittraining für das zweite Rennen erreichte Winkelhock einen 13. Startplatz. „Markus konnte hier mit nur 0,3 Sekunden Rückstand auf Pole seine ganze Klasse unter Beweis stellen“, so Spengler über seinen Teamkollegen.

Nach dem Rennstart konnte Winkelhock einige Plätze gutmachen und lag vor dem Fahrerwechsel auf Position 10. „Auf unserer In-Lap wurde er aber aufgehalten, so verloren wir da eine Position. Nach dem Wechsel konnte ich die Zeiten in meiner Gruppe mitgehen und ein sauberes Rennen zu Ende fahren. Nach dem Ausfall im ersten Lauf nun ein elfter Gesamtrang bedeutet nicht nur wichtige Punkte, sondern ist eine tolle Leistung des gesamten Teams. Wir haben extrem viel gearbeitet und viele neue Erkenntnisse gewinnen können und den Pokal für die Trophy-Wertung nehme ich auch gerne mit“, zeigte sich Spengler mit dem Rennergebnis zufrieden.

Die nächsten Rennen versprechen ebenfalls Hochspannung. Schauplatz ist der mit Steilwandkurven modernisierte Grandprix-Kurs in den Dünen von Zandvoort.