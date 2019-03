Gute Nachwuchsarbeit in Ellwangen

Kürzlich fand das 16. Internationale Tuttlinger Turnier statt. Die Taekwondo-Abteilung der DJK-Ellwangen war mit sechs Nachwuchssportlern dabei, die zum Teil ihr erstes Turnier bestritten.

Coach Bernhard Güntner hatte diesmal tolle Unterstützung der mitgereisten Eltern, die immer zur Stelle waren wenn es darum ging, die Sportler für den Kampf fertig zu machen und feuerten auch kräftig an.

Maximilian Binder (Jugend D bis 26 kg), Maxim Rat (Jugend D bis 24 kg), Maro Wiedenhöfer (Jugend D bis 29 kg) hatten nach der ersten Runde ihrer ersten Begegnung immer noch die Nase vorn.

Sie konnten dann am Ende auch konditionell nicht mehr mithalten und schieden aus. Jonathan Mai (Jugend C bis 41 kg) konnte sich im Halbfinale ganz gut behaupten und so schaffte er dann nach einem tollen Kampf einen dritten Platz. Ebenso einen dritten Platz konnte sich Mali Wiedenhöfer (Jugend B bis 47 kg) erkämpfen.

Auch er machte seine Sache gut und war stolz die Bronzemedaille in Empfang zu nehmen. Kira Wiedenhöfer (Jugend B bis 41 kg) kam bis ins Finale und musste sich dann hier nach einem tollen Kampf geschlagen geben. Die Silbermedaille war der verdiente Lohn für die Ellwanger Kämpferin.