Gute Motorradfahrer haben ihre Sinne beieinander

Von Schwäbische Zeitung

Aufregung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch: Der Polizeihubschrauber ist über Meckenbeuren und Brochenzell zu hören und zu sehen, und bei der Humpishalle in Brochenzell sind Polizeikräfte in größerer Zahl anzutreffen. Der Grund: Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen scheint eskaliert zu sein, es sollen gar Schüsse gefallen sein. Da sich die Lage als unübersichtlich erweist, werden Fahndungsmaßnahmen ergriffen. Mit Streifenwagen rückt die Polizei an und setzt den Hubschrauber ein.