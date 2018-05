Gute Leistungen - und Rücksichtnahme

Die jungen Judoka des JST Riesbürg sind vor Kurzem zu Gast bei der Wemdinger Fuchsiade gewesen. Bei diesem Randori-Turnier sollen vor allem die jüngsten und unerfahrenen Kämpfer erste Erfahrungen sammeln. Unter den Augen der Jugendleiterin Christine Öttwös und des Trainers Günther Öttwös zeigten die Nachwuchssportler durchweg gute Leistungen und sicherten sich in ihren jeweiligen Alters- und Gewichtsklassen die vordersten Plätze. Hermann Merz, Tobias Meier und Jan Michel holten sich den jeweils ersten Platz, ebenso Ina Marie Gerstenmeyer. Sie trat gegen ihre Vereinskameradin Julie Michel an und zeigte vorbildlich, dass Rücksichtnahme und Freundschaft fest zum Werteleitbild des Sports gehören. Julie Michel zeigte aber durchaus Biss und sicherte sich so einen guten dritten Rang. Auch Emma Enßle und Lena-Marie Hahnemann lieferten sich ein vereinsinternes Duell. Enßle erreichte den Sieg, Hahnemann folgte auf dem zweiten Platz. Mika Römer konnte sich in seinem ersten Turnier über einen zweiten Platz freuen. Auch Samuel Seybold zeigte gute Kämpfe - Platz drei.