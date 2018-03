Gute Leistungen sind Geschichte

Im ersten Spiel der Rückrunde der Fußball-Landesliga reist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in die Landeshauptstadt zu N. A. F. I. Stuttgart. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15 Uhr auf der Bezirksportanlage Schlotwiese in Zuffenhausen.

Als Vierter ist die Mannschaft von Benjamin Bilger und Mischa Welm in die Winterpause gegangen. Die beste Platzierung seit dem Wiederaufstieg. Für das Trainer-Duo hat die Entwicklung der Mannschaft oberste Priorität. „Die jungen Spieler entwickeln sich sehr gut. Maxi Blum, Pius Kuhn, Julian Köhnlein und Kai Horlacher haben sich schnell in der Liga zurechtgefunden. Aber auch die „Etablierten“ haben einen weiteren Sprung gemacht und sorgen für ein starkes Kollektiv“, sagt Trainer Bilger.

Die Spiele gegen die Verbandsligisten Gmünd und Essingen haben gezeigt, dass die 1899er gegen Teams aus höheren Ligen mithalten können. „Wir haben gute Leistungen gezeigt. Ich will die Vorbereitung aber nicht überbewerten. Jetzt geht es um Punkte“, so Bilger. N.A.F.I. Stuttgart ist der beste Aufsteiger in dieser Saison.

„Umkämpftes Spiel“

Die Landeshauptstädter belegen den siebten Platz, einen Zähler hinter der TSG.

In der Vorrunde musste die TSG einiges aufwenden, damit die Punkte im Sportpark bleiben. „Es war ein hart umkämpftes Spiel“, erinnert sich der Coach. Auch jetzt erwartet die TSG eine spannende Aufgabe. Gerade auf dem engen Kunstrasenplatz ist N. A. F. I. sehr stark.

„Wir werden uns sehr gut auf den Gegner und die Gegebenheiten einstellen“, erklärt Bilger. Wem der Trainer zum Auftakt das Vertrauen schenkt, bleibt abzuwarten. „Wir hatten ausreichend Zeit, um uns ein Bild der Mannschaft zu machen. Wir werden das Abschlusstraining abwarten und dann entscheiden“, merkt Bilger an.