Gute Leistung der Geschwister Michel

Beim Nikolausturnier in Heubach stellten sich die Geschwister Michel, beide U 10, vom JST Riesbürg der Herausforderung. Jan Michel erreichte in seiner Gewichtsklasse den zweiten Platz und Julie Michel den fünften Platz. Ein Turnier extra für Wettkampfneulinge. Neben den Kämpfen müssen die Judokas auch ein paar Stationen wie Hindernislauf, Geschenke umstapeln, Schlittenslalom und einem Kreativteil durchlaufen. Den Anfang machte Julie Michel, die zum allerersten Mal an einem Wettkampf teilnahm. Ihr erster Kampf war sehr schnell vorbei und Julie Michel musste eine Niederlage einstecken. Aber wach gerüttelt kämpfte sie im zweiten Kampf schon sehr viel sicherer, den sie aber knapp verlor. Im dritten Kampf zeigte sie ihr ganzes Können und siegte mit Ippon. Den letzten Kampf musste sie abgeben. Danach ging es an die Stationen und ihr Bruder durfte auf die Matte.

Jan Michel, der seinen letzten Wettkampf in der Altersklasse U 10 bestritt, konnte schon auf ein paar Erfahrungen zurückgreifen. So gewann er seinen ersten Kampf sehr souverän. Im zweiten Kampf konnte er mit Ippon siegen. Im vierten Kampf musste er sich einen deutlich überlegenen Gegner stellen. Fest entschlossen, es seinem Kontrahenten nicht leicht zu machen, kämpfte Jan Michel über die volle Zeit und verlor sehr knapp. Alles in allem haben die Geschwister eine gute Leistung gezeigt.