Eine kleine Mannschaft der LG Rems-Welland machte sich vor Kurzem auf den Weg nach Rechberghausen zum 15. Internationalen Sprung- und Laufmeeting. Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen der Hoch- und Weitspringer Maximilian Burk und Sprinter Luca Mansel im 100 Meter-Sprint der männlichen Jugend U 20 an den Start.

Im ersten Vorlauf blieb Burk mit 11,80 Sekunden nur knapp über seiner persönlichen Bestzeit und qualifizierte sich damit, wie Teamkollege Mansel (11,89 Sekunden), der ebenfalls knapp an seiner Bestleistung vorbeilief, über die Zeitregel für das Finale. Hier konnten sich die beiden Nachwuchsathleten nicht mehr steigern und belegten in der Endabrechnung die Plätze vier und fünf.

Im Hochsprung legte Burk zudem noch einen vierten Platz, mit übersprungenen 1,75 Meter, nach. Eine neue persönliche Bestleistung gelang Moritz Frey (U 20) mit einem couragierten Lauf über 800 Meter. In 2:05;29 Minuten blieb er klar unter seiner bisherigen Bestleistung und wurde dafür mit Rang zwei belohnt. Seine gute Form der vergangenen Wochen unterstrich Johannes Bihlmaier. Im 200 Meter-Sprint der Männer belegte er in 23,61 Sekunden den fünften Platz.

Das Ausrufezeichen

Über die Distanz von zwei Stadionrunden setzte Johannes Putzker ein Ausrufezeichen. In 1:57;30 Minuten blieb der Mittelstreckler nicht mal eine Sekunde über seiner persönlichen Bestleistung und siegte damit an diesem Tag. Mannschaftskamerad Felix Strehle wurde hier Vierter in neuer persönlicher Bestzeit (2:14;99 Minuten). In der weiblichen Konkurrenz der U 20 schlug sich Hannah Schlipf im Hochsprung achtbar. Überquerte 1,45 Meter im ersten Versuch brachten ihr Tagesposition zwei ein. Im Weitsprung blieb sie mit 4,96 Meter nur knapp unter der Fünf-Meter-Marke und belegte damit Rang fünf. Bei den Frauen verpasste Marleen Keller (14,37 Sekunden) im 100 Meter Rennen das Finale, während Annika Stürzl dieses über die selbe Distanz mit Hürden, mit Bestleistung von 15,68 Sekunden erreichte. Hier lief sie auf Platz zwei liegend ins Ziel ein.