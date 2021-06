Gute Abschlüsse in Pandemiezeiten

Auch in Pandemiezeiten haben in den vergangenen Wochen an den Berufsschulen des Landes die Abschlussprüfungen stattgefunden. Sie werden von den Kammern als schriftlicher Teil der Abschlussprüfungen gewertet und bringen die Prüflinge ihrem Berufsabschluss einen großen Schritt näher. An der Kaufmännischen Berufsschule in Aalen haben 308 Auszubildende und 24 externe Prüflinge teilgenommen. Sie kamen aus den Berufsgruppen Automobil, Großhandel, Bank, Büromanagement, Einzelhandel, Verkäufer, Verkaufspraktiker, Industrie, Fachlageristen, Lagerlogistik und Steuer.

Trotz schwieriger Bedingungen mit vorangegangener Schulschließung wurden hervorragende Ergebnisse erzielt. Jochen Wörner, Schulleiter der Kaufmännischen Schule Aalen, wies darauf hin, dass die Pionierarbeit der Schule im digitalen Unterricht eine schnelle und weitgehend reibungslose Umstellung auf den Fernunterricht ermöglicht habe. Die Kaufmännische Berufsschule war vor sechs Jahren unter den ersten fünf Schulen in Baden-Württemberg, die im kaufmännischen Bereich digitale Unterrichtsformen eingesetzt haben. Technische Ausstattung und Know-How seien also bei Lehrerinnen und Lehrern wie Schülerinnen und Schülern schon im ersten Lockdown auf dem neuesten Stand gewesen. Auch die Tatsache, dass alle Beteiligten durch die Schule sofort mit einem Office-Paket ausgestattet worden waren, trug laut Wörner einen erheblichen Teil zum Lernerfolg bei. So hätten die Prüfungsteilnehmer auch in Phasen des Fernunterrichts durch ihre Lehrkräfte über MS-Teams optimal auf die Prüfungen vorbereitet werden können, was sich an den Ergebnissen ablesen lasse: Bei der Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen wurden 60 Preise und 71 Belobigungen vergeben.

Lea Bläse (Mercedes Benz Schwäbisch Gmünd) erhielt vom Schulleiter den Sonderpreis der Freunde und Förderer der Kaufmännischen Schule Aalen für herausragende Leistungen in Betriebswirtschaftslehre überreicht. Als Schulbeste im Gesamtergebnis geehrt wurden mit dem einem Durchschnitt von 1,0 gleich drei Absolventen: Jens Schauberger (Mercedes Benz Schwäbisch Gmünd), Sabine Braun (Helmer und Partner Steuerberatungsgesellschaft) und Markus Groß (Wolfgang Beck und Patrick Hoppe Steuerberater).

Preise: Luis Aichele (Weleda AG), Niklas Altenburger (Varta Consumer Batteries), Samuel Aubele (Schwabengarage GmbH), Nina Aufrecht (Mapal), Maximilian Bernhard (Autohaus Bruno Widmann), Laura Berroth (Prof. Dr. Baumann & Partner mbB), Lea Bläse (Mercedes Benz AG), Sabine Braun (Helmer und Partner mbB), Michelle Cyron (RUD Ketten), Fabienne Deeg (Carl Zeiss AG), Carolin Delva (Helmer und Partner mbB), Lea Sophie Feinauer (Telenot Electronic), Ulrike Fischer (Dänisches Bettenlager), Linda Fürst (Stadtwerke Aalen), Katrin Fuhrmann (Papierfabrik Palm), Johanna Geddert (SDZ Druck und Medien), Leoni Grimmeisen (Carl Zeiss AG), Markus Groß (Steuerberater Wolfgang Beck und Patrick Hoppe), Lena Hackstock (Mapal), Maren Hägele (Mapal), Hannes Häfele (VR-Bank Ellwangen), Jessica Hahn (Vogel GmbH), Andreas Hartmann (Helmer und Partner mbB), Denise Heselich (Kaufland), Celine Horlacher (Ivoclar Vivadent), Kemal Hot (AED Automation GmbH) Simon Huber (Würth GmbH & Co. KG), Anna-Katharina Kaufmann (Geiger GmbH & Co. KG), Seline König Seline (Jedele Farben und Heimtex), Samantha Krallinger (Steuerberater Schmid), Julia Krez (Kessler & Co.), Janis Kreuzer (Auto Center W&B), Mona Leuz (Carl Zeiss AG), Johannes Manzke (Edeka Miller), Luis May (Autohaus Marnet ), Stefanie May (Second Hand Shop Aalen), Celine Merz (Vogel GmbH), Lina Müller (Carl Zeiss AG), Felix Neumann (Kicherer), Maria Osthold (Autohaus Milde), Niklas Rieger (Autohaus Bruno Widmann), Lia-Marie Rück (Dipl.-Kfm. Rainer Gatzmaga), Fabian Rühl (TE Connectivity Germany), Svenja Siriski (Heinrich Schmid GmbH & Co. KG), Jens Schauberger (Mercedes Benz AG), Roman Schleicher (Kreissparkasse Ostalb), Selina Schmid (Kessler & Co.), Fabian Schöttle (Ferdinand Menrad GmbH & Co. KG), Cherine Scholz (Autohaus Bruno Widmann), Alina Schrauf (Steuerberaterin Dr. Regina Knorr), Oliver Schulz (Leitz GmbH & Co. KG, Emily Stark Emily (Hot Jeans), Anna-Maria Sturm (Ostalb-Klinikum Aalen), Franziska Tautz (Autohaus Bruno Widmann), Ida Thaler (Carl Zeiss AG), Leonie Thaler )(Günther und Schramm), Valentin Alexander Weinelt (Kreissparkasse Ostalb), Simon Wendel (Mapal), Nataly Wetzel (Kreissparkasse Ostalb), Gökhan Yildirim (Deutsche Angestellten-Akademie).

Belobigungen: Ines Allgayer (Autohaus ), Rene Armbruster (Kicherer), Silvana Aschenbrenner (Kühn Beratung), Ipek Basak (Deutsche Angestellten-Akademie), Andre Bees Andre (Bauunternehmung Franz Traub), Alison Berg (Autohaus Bierschneider), Selina Birle (Erwin Heiter GmbH), Despina Chatzifotiadou (Parfümerie Douglas), Halil Ciftci (Spedition Brucker), Ebru Demir (Abel und Ruf), Lisa Depperschmidt (Steuerberater Markus Kraft), Michelle-Sophie Gina Dinkel (LHM Hußenöder Maurer), Emelie Dobler (Jedele Farben und Heimtex), Angie Dollmann (OrthoTec Leicht), Marinela Eckardt (Steuerberater Staudenmaier), Tom Emperle (ProBau Kugel), Mike Fiedler (Kreissparkasse Ostalb), Jessica Fürst Rodriguez (Esso-Station Scherer), Carolin Gaugler (Kicherer), Moritz Gold (Gabo Stahl), Martin Haubelt (Mömax), Marina Herrmann (BAW Waiblingen), Dominik Alexander (Polo Motorrad GmbH), Holger Hölldampf (Scholz Recycling), Eleonora Hoffmann (Auchter Bau), Silvio Hurler (Kreissparkasse Ostalb), Nick Israel (Thalhofer Holzzentrum), Marcus Jänisch Autohaus Bierschneider), Alexander Kerbel (Aldi), Sophia Klingler (Markus Klingler GmbH), Franziska Knautz (Bopfinger Bank Sechta-Ries), Julia Köder (VR-Bank Ellwangen), Selina Kohler (Möbel Rieger), Eugen Kuhn (Autohaus Eugen Sing), Jannik Lange (Kreissparkasse Ostalb), Franziska Leis (Scholz Recycling), Sarah Lorenz (ISO Chemie), David Lux (Betzold GmbH), Egor Malenkov (Günther und Schramm), Natalia Michalczyk (Helmer und Partner), Guimaraes Fellipe Miranda (Berufsvorbereitungswerk Ostalb), Svenja Sandra Müller (Kaufland), Steffen Neumann (BAW Waiblingen), Carolin Oechsle (Steuerberater Jochen Bergmann), Linda Oertel (Deutsche Angestellten-Akademie, Melanie Pugar (D-Tack GmbH), Sibel Redzepi (Ahlstrom-Munksjö Paper ), Nick Reiger (Günther und Schramm), Diellza Rexha (Götter, Schleweit und Partner), Donika Rexha (Helmer und Partner), Saskia Rollbühler (Dr. Keller und Partner), Dennis Sabanov (Geiger GmbH & Co. KG), Lisa Sorg (Telenot), Reinel Schebesta (Gaugler und Lutz), Philipp Schiele (Geiger ), Steffen Schmidt Steffen (TE Connectivity Germany), Kai Schneider (Mercedes Benz AG), Laura Schneider (Kreissparkasse Ostalb), Diellza, Dominic Simm (Deutsche Angestellten-Akademie), Steven Strejc (Autohaus Bruno Widmann), Shakhlo Terekhina (Lutz und Kreisbeck), Fabienne Teufel (Möbel Rieger), Vitalii Trysniuk (Spedition Brucker), Kayra Vardaeli (OSR), Hanna Waldner (Telenot), Lukas Weber (Ludwig Häberle Logistik), Jasmin Weißhaar (RUD Ketten), Tamara Wiede (Freßnapf), Alina Winter (ISO Chemie), Lisa Wolpert (Aalener Wirtschaftstreuhand), Sinen Yildiz (KiK Textilien).