Gutachten soll Remsbahn festigen

Die Remsbahn ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 nicht berücksichtigt. Das bedeutet, der schnelle Fernverkehr soll demnach künftig über die Murrbahn verkehren. Das hat der Bund im November entschieden. Thomas Wagenblast, Verkehrsdezernent des Ostalbkreises, hat am Dienstag im zuständigen Kreistagsausschuss über den aktuellen Stand zum Ausbau der Remsbahn und eine mögliche Finanzierung informiert.

Im Dezember hat es ein Gespräch im Verkehrsministerium gegeben. Am Tisch saßen unter anderem die Kommunen, Kreise, Regionalverbände und die IHK. Man war sich einig: Neben der Murrbahn soll auch die Remsbahn ausgebaut werden. Nun sollen Ziele benannt werden, mit deren Hilfe die Strecke ausgebaut werden kann. Aktuell kann man in zwei Stunden und elf Minunten von Stuttgart über Aalen nach Nürnberg fahren. Dabei verpasst man allerdings den Anschluss an den schnellen ICE nach Berlin um eine Minute. Ziel soll es sein, die Strecke nach Nürnberg in unter zwei Stunden zu schaffen.

Verschiedene Varianten denkbar

Wie Wagenblast weiter erläuterte, muss im Gutachten unter anderem berücksichtigt werden, welche Varianten – zum Beispiel Züge mit oder ohne Neigetechnik – sinnvoll sind. Auch Musterfahrzeuge oder gesetzte Haltestellen muss man festlegen. Dabei sind fixe Knotenpunkte, wie zum Beispiel der Hauptbahnhof Aalen, und Zulaufstrecken zu beachten.

Diese Inhalte will man bis März dieses Jahres festlegen. Anschließend soll der Untersuchungsauftrag vergeben werden. Dabei wird laut Wagenblast vermutlich die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg zum Zuge kommen, da diese in der Vergabe von Schienenverkehrsgutachten viel Erfahrung mitbringe. Am 13. März findet dann die nächste Sitzung der Interessengemeinschaft Schienenkorridor Stuttgart-Nürnberg in Schwäbisch Gmünd mit Ministerialdirektor Uwe Lahl statt. Anfang 2020 soll die Studie fertig sein. Dann soll Klarheit darüber herrschen, was in Sachen Infrastruktur bei der Remsbahn nötig ist und mit welchen Kosten man rechnen muss.

