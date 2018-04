Gut gerüstet für die Vereinsfusion

Gerüstet sieht sich der DJK-Sportverein Aalen für die geplante Verschmelzung mit dem TSV Wasseralfingen und dem MTV Aalen zu einem neuen Großverein. Das haben die Berichte und Zahlen gezeigt, die bei der Hauptversammlung im Vereinsheim im Hirschbach vorgestellt wurden.

Vorstandsmitglied Ralf Maihöfer stellte in seinem Bericht als der für die Vereinsanlagen Verantwortlicher die aktuellen Entwicklungen auf dem Vereinsgelände und die 2018 geplanten Sanierungen an der Fassade des Gebäudes und in den Umkleiden vor.

Frieder Henne, Vorstandsmitglied Wettkampfsport, berichtete, dass die Basketballabteilung, die in einer Spielgemeinschaft mit dem SSV Aalen agiert, in den Jugendmannschaften wieder alle Altersklassen besetzen konnte. Im Jugendfußball konnte für Bambini und F-Jugend mit neuen Trainern ein Neuaufbau begonnen werden. Sorgen macht die Tennisabteilung, deren Mitgliederzahl weiter sinkt. Die Abteilung Taekwondo, bei der ein Teil der Sportler 2017 den Verein verließ, konnte mit Hilfe von qualifizierten Trainern des MTV Aalen stabilisiert werden. In der Volleyabteilung haben die Herren in der Spielgemeinschaft MADS die Regionalliga gehalten, und die Damen I haben in der Landesliga Platz drei erreicht. Zufrieden zeigte sich Henne auch mit der Entwicklung der Jugendmannschaften.

Erika Himml, im Vorstand für den Freizeitbereich zuständig, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Zustand der Abteilungen, forderte aber auch zu Kreativität und Weiterentwicklung auf.

Als kommissarische Finanzreferentin zeigte Erika Himml der Versammlung weiter positive Zahlen auf. Der Verein konnte im Jahr 2018 einen Überschuss von über 14 000 Euro erwirtschaften, die die Rücklagen für die geplanten Sanierungen bilden. Sie wies aber auch auf die weiter rückläufigen Mitgliederzahlen hin und sah darin einen starken Grund für die geplante Verschmelzung mit TSV Wasseralfingen und MTV Aalen. Der neue Verein könne viele neue Angebote machen. Sie wies die Anwesenden auf die dazu im Sommer geplante außerordentliche Mitgliederversammlung hin. Die Kassenprüfer zeigten sich absolut einverstanden mit der Kassenführung. Bei den anschließenden Wahlen wurde Vorstandsmitglied Frieder Henne von den Mitgliedern einstimmig im Amt bestätigt.

In der abschließenden Diskussionsrunde beantwortete der Vorstand unter anderem Fragen zum Stand der Kooperationsgespräche mit TSV Wasseralfingen und MTV Aalen, zur Zukunft des DJK-Gedankens in diesem neuen Großverein, zu Abteilungs- und Beitragsstruktur und zur Zufriedenheit der Mitglieder. Die Vorstandsmitglieder erläuterten auch noch einmal die Vorteile, die auch die DJK-Mitglieder in diesem neuen Verein haben werden, und die aktuellen Entwicklungen zum Thema Sportvereinszentrum.