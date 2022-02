Gut 4,9 Millionen Euro für den Ostalbkreis

Das Land fördert die Entwicklung im ländlichen Raum in diesem Jahr mit 108 Millionen Euro. Davon gehen 4 927 800 Euro in den Ostalbkreis. Das hat das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz jetzt mitgeteilt. Mehr als die Hälfte der Fördermittel werden im Förderschwerpunkt Innenentwicklung/Wohnen eingesetzt.

Insgesamt werden im Ostalbkreis mit dem Geld 72 Projekte gefördert. Sechs davon befinden sich in Aalen, das einen Zuschuss von 147 000 Euro erhält. Damit sollen fast 2,6 Millionen Euro an Investitionsvolumen angestoßen werden. In Abtsgmünd werden vier Projekte mit 191 500 Euro bezuschusst (Investitionsvolumen 1,7 Millionen Euro). Bopfingen erhält für drei Projekte 416 100 Euro (was 1,2 Millionen Euro an Investitionsvolumen bringen soll). Ellenberg kann sich über 273 200 Euro für zwei Projekte freuen, Ellwangen über 134 300 Euro für vier Projekte (Investitionsvolumen 2,3 Millionen Euro).

In Hüttlingen gibt’s 20 000 Euro für ein Projekt, in Jagstzell 311 800 Euro für drei Projekte, in Kirchheim am Ries 94 000 Euro für drei Projekte, in Neresheim 140 000 Euro ebenfalls für drei Projekte, in Neuler 15 600 Euro für ein Projekt. Rainau erhält 1 028 600 Euro für zwei Projekte, Rosenberg 93 400 Euro für vier Projekte, Stödtlen 291 700 Euro für vier Projekte, Tannhausen 258 500 Euro für zwei Projekte und Unterschneidheim 157 900 Euro für sechs Projekte. In Westhausen gibt’s 121 400 Euro für drei Projekte und in Wört 305 000 Euro für drei Projekte.

„Im Rahmen der Programmentscheidung 2022 des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) haben wir 510 Gemeinden mit insgesamt 1782 Projekten ausgewählt“, sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, anlässlich der Bekanntgabe der ELR-Programmentscheidung 2022 in Stuttgart. Die aufgenommenen Projekte seien sehr vielfältig und würden wichtige Impulse für die strukturelle Entwicklung des ländlichen Raums setzen. Damit bringe das ELR-Programm trotz der noch immer schwierigen Pandemielage Schwung in viele Projekte und Planungen. „Mit der diesjährigen ELR-Programmentscheidung werden über alle Projekte hinweg zudem Investitionen in Höhe von 972 Millionen Euro angestoßen. Dieser gesamtwirtschaftliche Effekt kann sich sehen lassen“, freute sich Hauk. Mit den Zuschüssen von insgesamt 4 927 800 Euro im Ostalbkreis für 72 geförderte Projekten werde ein Investitionsvolumen von 43 707 589 Euro angestoßen.

Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) hat die Strukturentwicklung in Baden-Württemberg bereits eine jahrzehntelange Tradition. „Seit über 25 Jahren ist das ELR in Baden-Württemberg das wichtigste Strukturentwicklungsprogramm für den ländlichen Raum. Die Zahl der Anträge liegt dank der breiten Möglichkeiten des Programms auch 2022 wieder auf sehr hohem Niveau. Der schnellen Realisierung der zur Förderung ausgewählten Projekte steht nichts im Wege. Sofern die baurechtlichen Genehmigungen vorliegen, können die Projektträger ab jetzt sofort loslegen. Mit dieser Regelung möchten wir das Tempo bei der Umsetzung erhöhen und wegen der schnell steigenden Baukosten die Kosten stabiler halten“, betonte Minister Hauk.

Innerhalb der letzten zwei Jahre haben viele Fragen rund um die Themen Wohnraum und Wohnort eine veränderte Bedeutung bekommen. Häufig haben sich Platzbedarfe geändert, ebenso hat die Frage der Erreichbarkeit eine digitale Komponente erhalten. Die Stichworte Homeoffice und Homeschooling sind hier zu nennen. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist ein stimmiges Wohnumfeld nun noch wichtiger geworden. Daher wurden in diesem Jahr besonders viele Wohnprojekte beantragt. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund des seit Jahren bestehenden Mangels an bezahlbarem zeitgemäßem Wohnraum werden in diesem Jahr erneut mehr als die Hälfte der Fördermittel im Förderschwerpunkt Innenentwicklung/Wohnen eingesetzt. „Damit lässt sich landesweit viel bewegen. Doch die 55 Millionen Euro kommen nicht nur den gut 1800 Wohnungen zugute. In diesem Förderschwerpunkt spielen auch kleinere und größere Wohnumfeldmaßnahmen eine wichtige Rolle. Spiel- und Dorfplätze, Grünflächen und Sitzbänke – attraktive Ortsmitten sind ein Schlüssel für viele weitere Entwicklungen. Wohnen und arbeiten ist dort attraktiv, wo man sich wohl fühlt und bleiben möchte. Damit erhalten auch kleine Gemeinden klare Zukunftsperspektiven“, so Minister Hauk.

Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden durch den Bau neuer Produktionshallen und die Verlagerung von unverträglichen Gewerbebetrieben aus Wohngebieten in interkommunale Gewerbegebiete zukunftsfähige Arbeitsplätze gesichert und geschaffen. Der Förderschwerpunkt Arbeiten werden in diesem Jahr über 270 Projekte im Ländlichen Raum mit 30,6 Millionen Euro unterstützt.

Damit in den Dörfern nicht nur gewohnt, sondern auch gelebt wird, ist neben dem Wohnraum auch das Thema Grundversorgung wichtig. Gastronomie und die Möglichkeit, die alltäglichen Bedarfe vor Ort zu erledigen, seien wichtige Faktoren lebendiger Orte mit Anziehungskraft. Durch die Corona-Pandemie kommt es zu neuen Verhaltensmustern und damit auch zu veränderten Bedarfen. Diese Entwicklungen sind in vollem Gang. „Dennoch wurden auch 2022 einige zukunftsorientierte, durchdachte Projekte beantragt. Der Nachbarschaftsdorfladen, die Arztpraxis oder die Dorfgaststätte sind nur drei von 76 Projekten, die für eine umfassende Grundversorgung und damit auch für vitale Dörfer und Gemeinden sorgen werden. Das ELR unterstützt diese Maßnahmen mit rund 7,4 Millionen Euro“, so Minister Hauk.

Über alle Förderschwerpunkte hinweg spielt, gerade mit Blick auf den Klimaschutz, der Einsatz von Holz im ELR eine wichtige Rolle. „Das Bauen mit Holz ist für mich eine Herzensangelegenheit. Im ELR wird der Holzbau mit einem fünfprozentigen Förderbonus bedacht, da das verbaute Holz eine wirksame CO2-Speicherung darstellt. Darüber hinaus trifft beim Holzbau Tradition auf Innovation, Baukultur auf Klimaschutz und ökonomische Kriterien auf Nachhaltigkeit. So freue ich mich sehr, dass 35 Prozent der bei dieser Programmentscheidung aufgenommenen Projekte mit Holz gebaut werden“, führte Minister Hauk aus.