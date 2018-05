Guggenmusiker heizen beim Straßenfasching ein

Dem Wetter sei Dank. Fiel der Straßenfasching in der Helferstraße die vergangenen Jahre ins Wasser oder war es klirrend kalt, haben dieses Jahr am Gumpendonnerstag Massen an Besuchern Aalens Partymeile bevölkert. Zu den schrägen Tönen der Oschtalb Ruassgugga, die heuer ihr Schwabenalter feiern, der Guggenmusik Überdruck Wetzgau, der Gmender Gassafetza, der Schlierbachfetzer Neuler, der Gögginger Geslach-Gugga und der Remstalgugga Böbingen feierten zahlreiche Partygänger nach dem Aalener Rathaussturm bis 22 Uhr vor dem Hobel und der Havanna Bar. Danach ging der Weiberfasching in den Kneipen bis in die frühen Morgenstunden weiter.