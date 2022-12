Güteranteil der DB liegt bei 19 Prozent

In den Beitrag „Mehr Güter auf die Schiene: Mack fordert schnelle Verbesserung der Infrastruktur“, erschienen in unserer gedruckten Ausgabe vom 17. November, hat sich ein bedauerlicher Fehler eingeschlichen, auf dessen Richtigstellung die Deutsche Bahn (DB) jetzt Wert legt. In dem Text hieß es, der Anteil der Bahn am gesamten Güterverkehr betrage lediglich zwei Prozent. Diese Aussage ist falsch.

Nach Angaben der DB liegt ihr Marktanteil beim Güterverkehr deutschlandweit bei rund 19 Prozent. Die genannten zwei Prozent würden sich auf den Anteil der Schiene am Modal Split, also an der Verteilung des Transportaufkommens auf die verschiedenen Verkehrsmittel in Ostwürttemberg beziehen, so die DB. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.