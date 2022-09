Gsälz und Chutney kommen gut an

Beim zweiten Gsälz- und Chutney-Märktle auf dem Aalener Spritzenhausplatz hat auch die amtierende Gsälzkönigin Anita Bees aus Hüttlingen vorbeigeschaut. Organisiert wurde das Märktle vom Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) zusammen mit Uli Prott. Trotz herbstlichem Wetter kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher, um die süßen Angebote zu probieren und zu kaufen. Am Ende waren einige Stände sogar ausverkauft. So etwa beim Verein Matay/Uganda, für den vor allem Marita Schwelling brennt, die alljährlich zu diesem Anlass ihr Rezeptbuch plündert und Schmankerl kreiert. „Für unseren Verein ist dies in jedem Jahr eine Initialzündung“, sagt sie. Dem anschließen möchte sich auch Heidi Walter von der Aktion Jugendberufshilfe (AJO). „Dies Angebot den Aalenern präsentieren zu können, macht Freude und die heimelige Atmosphäre tut ihr übriges“, sagt sie strahlend. Auch in den kommenden Wochen ist beim Aalener „Erlebnis Herbst“ jede Menge geboten. Infos: www.aalencityaktiv.de