Gruppe von Bürgern fordert Unterstützung des Globalen Südens

„Wir sind bereit, finanzielle Belastungen mitzutragen“: Diese Haltung, um Schuldenkrise und Klimawandel zu begegnen, haben die Teilnehmer eines Workshops der katholischen Erwachsenenbildung im Ostalbkreis in einem offenen Brief den Abgeordneten des Wahlkreises sowie Landrat Johachim Bläse mitgeteilt. Sie sind überzeugt, dass ihre Haltung diejenige „von deutlich mehr Bürgerinnen und Bürgern widerspiegelt, als es oftmals in Deutschland lauter vorgebrachte, anders gelagerte Haltungen erscheinen lassen“.

Der Workshop „Schuldenkrise und Klimawandel“ wurde Anfang November in Wasseralfingen von der dortigen katholischen Seelsorgeeinheit veranstaltet. 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich dabei über die Situation der verschuldeten Länder des Globalen Südens, diskutierten über die wirtschaftlichen, entwicklungspolitischen und klimawirksamen Einflüsse Deutschlands und anderer Länder des wohlhabenden Nordens auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der verschuldeten Länder des Globalen Südens und bewerteten Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen dort.

Sie einigten sich auf folgende Haltung, die sie in ihrem offenen Brief formulieren: „Sowohl für den Klimawandel als auch für die Schuldenkrisen vieler Länder des globalen Südens tragen die Länder des reichen Nordens sehr viel mehr Verantwortung als die betroffenen Länder selbst. Die Kosten für Klimaschäden durch unsere Emissionen überfordern die verschuldeten Staatshaushalte vieler Länder des globalen Südens in zunehmender Weise.“ Diese über Jahrzehnte angehäuften Ungerechtigkeiten müssten kompensiert werden.

Die Workshop-Teilnehmer erklären sich dazu bereit, „finanzielle Belastungen im Staatshaushalt und dem persönlichen Geldbeutel in signifikanter, angemessener Form mitzutragen“. Sie wünschen sich eine intensivere Kommunikation der Notwendigkeit und Wirksamkeit solcher Maßnahmen durch die Regierungsvertreter. Sie empfinden es „als äußerst bedrückend, wie wenig Einfluss auf diese globalen Herausforderungen wir als einzelne Bürger:innen zu haben scheinen – trotz unserer Bereitschaft zu helfen.“ Und sie fordern die Regierung auf, sich auf internationaler Ebene deutlich mehr als bisher für Maßnahmen zur Entlastung kritisch verschuldeter Länder und vom Klimawandel besonders betroffener Länder einzusetzen, „und bei uns für eine sozial ausgewogene Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen zu sorgen“.

Die Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern bittet die Abgeordneten um Berücksichtigung dieser Haltung bei ihren politischen Entscheidungen.