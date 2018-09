Die Polizei musste in der Nacht zum Sonntag ausrücken, weil ein 30-jähriger Mann in einer Gaststätte in der Wilhelm-Merz-Straße geschlagen wurde. Der Polizei wurde mitgeteilt, dass der Täter gegen 2.20 Uhr aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus den Angriff geführt hat. Die Gruppe verließ den Tatort sofort anschließend.

Die Polizei in Aalen nimmt unter Telefon 07361 / 5240 Hinweise entgegen.