Grundschüler singen für ihre kranke Mitschülerin

Grundschulkinder haben für ihre schwerkranke Mitschülerin ein Benefizkonzert gesungen. Der Grundschulchor der Brühlschule will mit der Aktion die angelaufene Hilfe für die an Leukämie erkrankte Nataly unterstützen. Der Erlös soll helfen, einen Teil der Kosten für die Typisierung von möglichen Stammzellenspendern zu decken. Zu der bewegenden Veranstaltung in der Pfarrkirche Sankt Benedikt in Neuler kamen mehr als 250 Besucher.

Mit ihrem Benefizkonzert wollten die Schüler der Klassen 3 und 4 Nataly Hoffnung und Mut machen. Der Grundschulchor der Brühlschule gab ein schönes und gleichzeitig hoffnungsvolles Konzert. „Das Schicksal hat unserer Schülerin Nataly den Stein einer schweren Erkrankung in ihren Lebensweg gelegt. Wir wollen ihr mit diesem Benefizkonzert helfen“, sagte Matthias Schimmel, Rektor an der Brühlschule. Dafür hat der Schulleiter auch extra ein eigenes Stück mit dem Namen „Noah und die Arche“ komponiert, welches die Schüler in hervorragender Weise dargeboten haben. Zuvor spielten die Blechbläser begleitet von Matthias Schimmel am Klavier.

Die kleinen Darsteller begaben sich, wie Noah und seine Familie, spielerisch auf eine beschwerliche Reise wo Verzweiflung und Hoffnung sich ständig abwechselten. Genauso wie im Leben von Nataly jetzt. Mit großem Vertrauen und tiefen Glauben an Gott können alle hohen Hürden überwunden werden, so die Botschaft der Kinder. Mit Buchstabenschildern, die den Namen Nataly ergaben, beschrieben die Kinder ihre Gedanken. Schon der erste Anfangsbuchstaben, N wie Nataly, sagt aus, warum die Kinder ein Benefizkonzert gaben. „Auch wir Kinder der Brühlschule wollen heute mit unserem Singspiel einen Beitrag zur Typisierungsaktion für Nataly leisten und Spenden sammeln“, so der gemeinsame Wunsch der Kinder. Dies ist den Schülern der Klassen 3 und 4 auch auf sehr beeindruckende Weise gelungen. „Wir haben einen sagenhaften Spendenbetrag von 2710 Euro von allen Anwesenden hier auf unserem Benefizkonzert erhalten“, sagte Schimmel am Ende der Veranstaltung stolz und dankte allen Spendern recht herzlichen für ihre Unterstützung.