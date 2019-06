Grundgesetz zwischen Utopie und Realität

Die Künstlerin Mimosa Pale und die Beauftragte für Chancengleichheit, Demografischen Wandel und Integration der Stadt Aalen, Uta-Maria Steybe, haben am Wochenende zu einem bunten Programm zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes eingeladen. Am Samstag fand ein Workshop an der Bohlschule statt, der das Thema Grundgesetz in Bezug auf Realität und Utopie künstlerisch darstellen sollte. Am Sonntag wurde die Eröffnung der Ausstellung am Aalener Regenbaum feierlich mit einer Ansprache von Pale und Steybe gefeiert. Für vier Wochen sind die sozialkritischen Ergebnisse nun dort zu betrachten.

Die teilnehmenden Gruppen erarbeiteten am Samstag den Artikel 3 des Grundgesetzes auf verschiedene Weise. Was allen gemeinsam gegeben war, sind die Torbögen. Eigentlich ganz normale Rosenbögen, sagte Pale. Doch sie hofft, dass die Kunst an diesen wachsen kann.

Kunstwerke sorgen für Aufmerksamkeit

Nachdem die Gruppen sich für verschiedene Aspekte des Artikel 3 entschieden haben, ging es daran, Wege und Möglichkeiten zu finden, diese visuell darzustellen. Schon im Vorfeld wurde vieles an Materialien zusammengetragen. Ob Schaumstoff, Leitz-Ordner, Drähte, Holz oder Stoffe, alles Mögliche konnte hier Verwendung finden und wurde zu einem wichtigen Teil einer kritischen Kunstaktion. Mit spürbarem Tatendrang setzten die Gruppen ihre Konzepte um, damit sie am Sonntag bei der Eröffnung strahlen konnten. Über Nacht konnten die erarbeiteten Werke in der Bohlschule verweilen, bis sie am Sonntag zu ihrem Wirkungsort in der Aalener Innenstadt gebracht wurden. Gemeinsam mit großen Blumenkübeln sorgen sie nun dort für ein buntes Stadtbild und für viel Aufmerksamkeit.

Die Gleichstellungsbeauftragte Steybe sprach am Sonntagvormittag zur Eröffnung der Ausstellung. Im Paragraf 2 des Artikels 3 des Grundgesetzes heißt es „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“. Ein guter Anfang, jedoch wünscht sich Steybe auch Gleichheit für Transgender-Menschen und nicht binäre Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren.

Menschen arbeiten Hand in Hand

Auch die Chancengleichheit für Menschen mit und ohne Behinderung wird im Artikel 3 des Grundgesetzes thematisiert und ist selbstverständlich Teil der Ausstellung, an der Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand gearbeitet haben. Auch verschiedene Nationalitäten formulierten ihre Wünsche und Forderungen. Steybe strahlte und sagte, mit keinem anderen Projekt hätte sie so viele verschiedene Menschen zusammenbringen können, die so gut zueinanderpassen, miteinander arbeiten und eine so gute Atmosphäre aufbringen können.

Ein durch und durch gelungenes Projekt also, das bis zum 26. Juli am Regenbaum am Spritzenhausplatz in Aalen bewundert werden darf und zum Denken anregen soll.