„Grüner Aal“ ruft zum Klassenwettbewerb auf

1972, also vor 50 Jahren, wurde der Bericht „Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome veröffentlicht. Dieser befasst sich unter anderem mit den Auswirkungen des Wirtschaftswachstums der Industrie, Weltbevölkerung und Produktion. Dieses Thema scheint heute aktueller denn je, sodass die Verantwortlichen des „Grünen Aals“ das Jubiläum zum Anlass genommen haben, einen Klassenwettbewerb rund um die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt auszurufen.

An diesem Wettbewerb können alle Klassen aus Aalen und Umgebung teilnehmen, indem sie ein Projekt zu den Themen Nachhaltigkeit und Umwelt erarbeiten. Nach Zusendung der Projektplanung (Projektbeschreibung, Skizzen und so weiter) an die E-Mail Adresse gruener.aal.instagram@gmx.de wird eine Vorauswahl getroffen. Über die besten Projekte entscheidet schließlich ein öffentliches Voting. Die Sieger-Projekte erhalten ein attraktives Preisgeld zur Umsetzung des Projekts, gespendet von der VR-Bank Ostalb.

Die Umsetzung des Klassenwettbewerbs erfolgt im Rahmen einer Projektarbeit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule in Aalen im Modul Sustainable Event Management.

Bei der Anmeldung sollten Klasse, Schule, Ansprechpartner, E-Mail-Adresse der Kontaktperson, Projektziel, geplantes Ergebnis/Ereignis, zeitlicher Rahmen für die Umsetzung und Gesamtfinanzierung angegeben werden. Die Kurzbeschreibung des Projekts sollte maximal 200 Wörter haben. Pro Klasse kann ein Projekt eingereicht werden. Anmelde- und Einsendeschluss ist der 30. Mai.

Das Voting auf den Social-Media-Kanälen findet von 13. Juni, 8 Uhr, bis 19. Juni, 20 Uhr, statt. Die Geldpreise der VR-Bank Ostalb betragen für den ersten Platz 1200, für den zweiten Platz 800 und für den dritten Platz 500 Euro.