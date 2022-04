Grüne: Stadt soll Tempo 30 anordnen können

Die Stadtratsfraktion der Grünen hat bei Oberbürgermeister Frederick Brütting einen Antrag auf Beitritt der Stadt Aalen zur Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ eingereicht. Dieser soll in einer der nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung kommen, fordern die Grünen. Ziel dieses Bündnisses ist unter anderem, den Gesetzgeber aufzufordern, flexiblere und großzügigere gesetzliche Regelungen zur Anordnung von Tempo 30 durch die Kommunen zu schaffen.

In letzter Zeit werden verstärkt Anregungen und Wünsche von Bürgern auf Einführung von Tempo 30 an die Fraktion herangetragen, teilt diese in einer Pressemitteilung mit. In vielen Fällen werden diese nach Einschaltung der Verkehrsschau mit der Begründung abgelehnt, die Anordnung sei rechtlich nicht möglich, da es sich um eine Hauptverkehrsstraße handele und eine besondere Gefährdungssituation nicht vorliege. Die Kommunen haben immer noch nicht die Möglichkeit, zu entscheiden, wann und wo Geschwindigkeitsbegrenzungen flexibel und ortsbezogen angeordnet werden. Der Stadt sind deshalb oft auch in Fällen, in denen Tempo 30 Sinn macht, die Hände gebunden.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit muss endlich überall über die zuständigen Straßenverkehrsbehörden so angeordnet werden können, wie es unter Abwägung aller relevanten umwelt-, verkehrs- und städtebaubezogenen Belange angemessen ist, fordern die Grünen.

Sie möchten, dass der Gemeinderat folgende Punkte beschließt: