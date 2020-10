Grüne nominieren Margit Stumpp erneut für den Bundestag

Die Grünen im Wahlkreis Aalen-Heidenheim haben die amtierende Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp mit überwältigender Mehrheit zu ihrer Kandidatin für die nächste Bundestagswahl bestimmt. Lediglich eine Stimme fehlte Margit Stumpp zur 100-Prozentmarke. Unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts wurde die Nominierungsversammlung in der im Normalfall 370 Personen fassenden Königsbronner Hammerschmiede mit 50 Teilnehmern abgehalten.

Die Kreisvorsitzenden der Kreisverbände Heidenheim und Aalen-Ellwangen, Marco Combosch und Berthold Weiß, begrüßten die Teilnehmer zu dieser coronabedingt ungewöhnlichen Nominierungsversammlung. Auch der Landtagsabgeordnete Martin Grath erschien persönlich und gab seine Stimme ab. In seinem Grußwort brachte er das rührige Wesen der Bundestagsabgeordneten Margit Stumpp auf den Punkt: „Margit bewältigt täglich, an der Basis und in Berlin, ein enormes Arbeitspensum. Deshalb gilt für die kommende Wahl: Margit macht das.“

Alexander Asbrock, der Landtagskandidat für Aalen-Ellwangen, ergänzte das Bild: „Die Unterstützung aller, aber vor allem von Margit, ist enorm.“

Im Dialog mit den Mitgliedern und Interessierten informierte Margit Stumpp über ihre derzeitige Arbeit und ihre Ziele für die kommende Legislaturperiode und hob dabei eine Herzensangelegenheit heraus: die Förderung von Schülern in sozial benachteiligten Quartieren und die Unterstützung entsprechender Schulen anhand eines Sozialindex. Um hierfür den finanziellen Rahmen zu bauen, brauche es eine Grundgesetzänderung und diese brauche eine breite Mehrheit für soziale Politik. Nach ihrer Rede und erfolgter Wahl gab es minutenlangen Applaus und stehende Ovationen für die Königsbronner Bundestagsabgeordnete.