Grüne kritisieren „Spaziergänge“

In einer Stellungnahme setzen sich Aalens Grüne kritisch mit den sogenannten „Spaziergängen“ gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen auseinander, die seit einigen Wochen montags auch in Aalen stattfinden. „Das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Versammlungsrecht sind zentrale Bestandteile unserer Demokratie, die es zu bewahren gilt“ so der Vorstand des Grünen-Sadtverbands. Der Begriff „Spaziergang“ sei allerdings von rechten Gruppen eingeführt worden – das müsse den Teilnehmenden dieser Aktionen bewusst sein.

Die Aktionen würden auch von der rechten Szene und der AfD benutzt, um Stimmung gegen die Demokratie zu machen. „Das beobachten wir mit großer Sorge“, so die Grünen weiter. In Deutschland von einer „Diktatur“, zu sprechen, verharmlose die bitteren Erfahrungen in realen Diktaturen, sei es in der Nazizeit oder in der DDR. In totalitären Systemen wären solche Proteste ebenso wenig möglich wie die Überprüfung staatlicher Maßnahmen durch unabhängige Gerichte. Dass diese Protestaktionen überdies rechtswidrig nicht als Versammlungen angemeldet, sondern als „Spaziergänge“ bezeichnet würden, um die Verantwortung dafür zu umgehen, sei bedenklich. Es erschwere für die Polizei Maßnahmen, um den Schutz von Unbeteiligten, aber auch der Versammlungsteilnehmer selbst zu gewährleisten.

„Wir wissen aber auch, dass viele Menschen an dieser Form der Proteste teilnehmen, um ihre kritische Haltung gegenüber den staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und Ängste gegenüber der Impfpflicht zum Ausdruck zu bringen“, so der Grünen-Stadtverband weiter. „Mit diesen Menschen wollen und müssen wir im Gespräch bleiben“, und man appelliere an die Teilnehmenden: „Lassen Sie sich nicht instrumentalisieren!“. Die Grünen seien der festen Überzeugung, dass die Pandemie und diese Krise nur gemeinsam bewältigt werden könnten. Diese Pandemie-Zeit sei für alle mit großen Anstrengungen verbunden. Die Gesellschaft erlebe eine riesige Zerreißprobe, die auch persönlich in Familien und Freundschaften spürbar werde. „Uns ist Solidarität wichtig“, so die Grünen. Der Stadtverband wolle daher am kommenden Montag ein Zeichen setzen für Solidarität und für Demokratie und unterstütze die Kundgebung „Für ein solidarisches Miteinander auf der Ostalb“ ab 17.30 Uhr vor dem Aalener Rathaus.